Europa: encerramento de Nord Stream 1 gera preocupação

Encerramento do gasoduto Nord Stream 1 está a gerar temor entre os líderes europeus.

A Gazprom, gigante russa de gás, anunciou esta segunda-feira, dia 11 de julho, o início dos trabalhos de manutenção no gasoduto Nord Stream 1, que transporta gás para a Alemanha e vários países da Europa Ocidental.

Esta manutenção, que deve durar 10 dias, costuma ser efectuada todos os anos. Mas desta vez, o contexto do conflito na Ucrânia, e o braço de ferro entre a Rússia e o Ocidente, está a gerar preocupação entre os líderes europeus.

O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, declarou que a Europa vive uma situação inédita, sublinhando que, “tudo é possível”.

O Ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, confirmou os receios, salientando que o velho continente deve estar preparado para "um corte total do gás russo”.

No mês passado, a Rússia reduziu o fluxo de gás através do gasoduto, devido a um atraso na reparação de uma turbina que estava a ser efectuada em Montreal, no Canadá, pela empresa alemã Siemens.

Entretando, o Canadá, que estava a bloquear o regresso da turbina à Rússia, devido às sanções impostas pelo ocidente a Moscovo, já anunciou que a situação está desbloqueada.

