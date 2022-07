Futebol Feminino

Futebol Feminino: França goleou Itália no Euro 2022

A Selecção Francesa de futebol feminino. © AFP - OLI SCARFF

Texto por: Marco Martins 1 min

A selecção francesa entrou no Euro 2022 com um triunfo por 5-1 frente à Itália, enquanto no outro encontro a Bélgica e a Islândia empataram a uma bola na primeira jornada do Campeonato da Europa de futebol feminino que decorre em território britânico.