Macau entrou em confinamento de uma semana

#Covid-19/Macau

Macau entrou, esta segunda-feira, em confinamento e encerrou todas as atividades comerciais não essenciais, incluindo casinos. Todas as pessoas têm de ficar em caso, salvo por motivos de trabalho ou para comprar bens básicos. Na rua, os adultos são obrigados “a usar máscaras do tipo KN95 ou de padrão superior". Quem não cumprir, arrisca prisão.

Publicidade Continuar a ler

O confinamento parcial entrou em vigor esta segunda-feira e vai durar até à próxima segunda-feira, 18 de Julho. Todas as atividades comerciais não essenciais, incluindo casinos, estão encerradas e as pessoas são obrigadas a ficar em casa, salvo por motivos de trabalho ou para comprar bens básicos. Na rua, os adultos são obrigados “a usar máscaras do tipo KN95 ou de padrão superior". As autoridades avisaram que a violação das regras pode ser "punida com uma pena de prisão de até dois anos ou até 240 dias de multa".

Permanecem abertas as entidades que "prestam serviços públicos essenciais", como o fornecimento de água e eletricidade, assim como os transportes públicos. Também os mercados, supermercados, farmácias, estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e restaurantes são excepção às novas regras.

A população está obrigada, ainda, a realizar testes diários antigénio e a carregar a imagem com o resultado para uma plataforma online.

Macau registou mais de 1.500 contágios nas últimas três semanas. As autoridades têm sublinhado que seguem a política de Pequim de "covid zero", mas afastam, para já, o cenário de confinamento geral, uma prática habitual no interior da China.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro