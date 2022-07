Reino Unido

Partido Conservador escolhe sucessor de Boris Johnson

Reino Unido, Partido Conservador escolhe sucessor de Boris Johnson. REUTERS - HENRY NICHOLLS

Texto por: Bruno Manteigas

A direção do partido Conservador britânico vai estabelecer esta segunda-feira, 11 de Julho, as regras da eleição do novo líder para tentar reduzir o número para dois finalistas até ao final da próxima semana.