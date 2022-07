UE recomenda segunda dose de reforço a partir dos 60 anos

Europa

A Comissão e as agências sanitárias da União Europeia recomendaram esta segunda-feira, 11 de Julho, uma segunda dose de reforço das vacinas para os maiores de 60 anos e pessoas vulneráveis.

Face ao aumento de casos de Covid-19, a Comissão e as agências sanitárias da União Europeia recomendaram hoje uma segunda dose de reforço das vacinas para os maiores de 60 anos e pessoas vulneráveis.

“Peço aos Estados-Membros que providenciem uma segunda dose de reforço a todas as pessoas com mais de 60 anos e pessoas vulneráveis, e exorto todas as pessoas elegíveis a apresentarem-se para a vacinação”, disse a Comissária Europeia para a Saúde, Stella Kyriakides.

Em Abril, as autoridades recomendaram a administração de uma segunda dose de reforço das vacinas apenas a pessoas com 80 ou mais anos. No entanto, a Europa enfrenta actualmente "um aumento dos casos de covid-19, associado ao elevado numero de internamentos de urgência em vários países, devido à sub-variante BA.5 do Omicron", sublinhou a diretora do ECDC, Andrea Ammon, citada no comunicado de imprensa.

De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde para a zona da Europa - que abrange cerca de cinquenta países- o número de casos de Covid-19 tem vindo a aumentar desde o final do mês de Maio.

Todavia, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, como a Agência Europeia do Medicamento consideram que não se justifica a administração generalizada de uma quarta dose das vacinas contra a covid-19, apontando que, "de momento, não há provas claras que apoiem a administração de uma segunda dose de reforço a pessoas com menos de 60 anos de idade que não se encontrem em situação de risco mais elevado de doença grave".

