Diana Gomes: «É sempre bom ter sido eu a marcar, mas o importante é a Selecção Portuguesa»

Futebol Feminino

Portugal defronta os Países Baixos, na quarta-feira 13 de Julho, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa que decorre em território britânico.

Devido aos critérios de desempate da UEFA, neste caso o critério disciplinar, Portugal, apesar de ter um ponto como todas as equipas, lidera o Grupo C, após o empate a duas bolas frente à Suíça.

No outro jogo do grupo, a Suécia empatou a uma bola frente aos Países Baixos, este último país sendo o próximo adversário da Selecção Portuguesa a 13 de Julho.

Recorde-se que a estreia de Portugal no Europeu não começou da melhor maneira. As portuguesas estiveram a perder por dois a zero após apenas cinco minutos de jogo, no entanto na segunda parte marcaram dois tentos, o primeiro tendo sido apontado por Diana Gomes.

Em entrevista à RFI, Diana Gomes, defesa portuguesa de 23 anos que actua no Sporting de Braga, estava sobretudo satisfeita com a exibição colectiva apesar do golo apontado.

Para a atleta lusa, que já representou o Freamunde, o Valadares Gaia e o Sporting de Braga, a selecção das Quinas tem de jogar frente aos Países Baixos como jogou durante a segunda parte frente à Suíça.

RFI: Qual é o sentimento de ter apontado o primeiro tento de Portugal no Euro Feminino 2022?

Diana Gomes: É sempre bom ter sido eu a marcar, mas é pensar no colectivo, é pensar em ajudar a equipa que é o mais importante. O golo é de todas, toda a gente trabalhou para que eu fizesse o golo, felizmente fui eu, mas podia ter sido outra. Estamos todas orgulhosas umas das outras pela grande segunda parte que fizemos. Mostrámos realmente quem somos.

RFI: Esse golo foi o que iniciou a reviravolta?

Diana Gomes: Todas entrámos focadas na segunda parte. Tínhamos que virar o jogo. Fui a primeira a marcar, iniciei a reviravolta, mas estávamos todas no bom sentido para alcançar um bom resultado, porque não ganhamos o jogo, mas isso não foi possível. Agora é continuar a trabalhar.

RFI: Com que sabor se sai deste jogo frente à Suiça?

Diana Gomes: A primeira parte podia ser diferente. No intervalo chegámos ao balneário e corrigimos o que tínhamos de corrigir. E estamos orgulhosas da segunda parte que fizemos a seguir. Fizemos de tudo para trazer os três pontos, mas infelizmente o jogo é assim, não conseguimos. Agora temos mais dois jogos pela frente. O que fizemos na segunda parte frente à Suíça, temos de levar isso para os dois próximos jogos e mostrar quem somos.

RFI: O público português esteve presente em Leigh, qual foi a sensação?

Diana Gomes: É um orgulho sermos um país tão pequeno e sermos uma multidão a apoiar. É sempre bom olharmos para a bancada e vermos o público português a apoiar-nos. Isso dá-nos uma força extra.

RFI: Agora são os Países Baixos na quarta-feira 13 de Julho...

Diana Gomes: Sabemos que é uma equipa difícil, mas ainda temos tempo para nos preparar. Agora é só pensar nos Países Baixos.

RFI: O que é o mais importante antes do jogo frente aos Países Baixos?

Diana Gomes: A recuperação e trabalhar em função do adversário que aí vem. E claro corrigirmos os erros que cometemos nos primeiros minutos frente à Suíça. Temos mesmo de nos concentrar na segunda parte que fizemos frente às suíças para entrarmos dessa maneira frente aos Países Baixos.

Diana Gomes, defesa da selecção portuguesa 12-07-2022

Diana Gomes, internacional portuguesa, marcou o primeiro golo de Portugal no Euro Feminino 2022. © AFP - OLI SCARFF

