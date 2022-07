Futebol Feminino: Inglaterra goleou Noruega e apurou-se para os quartos

Futebol Feminino

A Selecção Inglesa de futebol feminino apurou-se para os quartos-de-final do Euro Feminino 2022.

Já é conhecida a primeira selecção apurada para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino: a Inglaterra.

Duas jornadas, dois triunfos e um apuramento, eis o resumo dos primeiros dias de prova da selecção da casa, a Inglaterra.

As inglesas, que tinham vencido por 1-0 a Áustria, tinham um adversário que parecia mais complicado, a Noruega, nesta segunda-feira 11 de Julho, visto que as norueguesas tinham derrotado a Irlanda do Norte por 4-1.

No entanto, rapidamente a Inglaterra passou para a frente no marcador e acabou por esmagar as adversárias na cidade de Brighton and Hove, perante cerca de 29 mil pessoas.

Na primeira parte, as inglesas apontaram seis golos em apenas 45 minutos com tentos de Georgia Stanway, de grande penalidade, de Lauren Hemp, de Ellen White, que bisou, e de Beth Mead, que também bisou.

A vencer por 6-0, a selecção britânica vai acabar por gerir a segunda parte, durante a qual a Noruega não conseguiu reagir, nem chegar perto do golo.

As inglesas vão, quanto a elas, continuar a apontar tentos. Aos 66 minutos, Alessia Russo vai marcar o sétimo golo, enquanto Beth Mead vai encerrar o resultado com o oitavo tento, o terceiro para a conta pessoal.

A Inglaterra acabou por vencer por 8-0 a Noruega.

Neste momento, após dois jogos realizados, Beth Mead lidera a lista das melhores marcadoras com quatro tentos apontados.

No que diz respeito à Inglaterra lidera o Grupo A com seis pontos, mais três do que a Áustria e a Noruega.

De notar que, na cidade de Southampton, as austríacas venceram por 2-0 a Irlanda do Norte, o que significa que esta última selecção, sem nenhum ponto, já está eliminada.

Recorde-se que os tentos da Áustria foram apontados por Katharina Schiechtl e por Katharina Naschenweng.

Inglaterra nos quartos-de-final

Após duas jornadas, a Inglaterra, com triunfos perante a Áustria e a Noruega, já está apurada para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino que decorre em território britânico.

Na última jornada, a Inglaterra defronta a Irlanda do Norte enquanto a Áustria e Noruega vão lutar pelo último lugar nos quartos.

As norueguesas têm de vencer as austríacas visto que têm uma diferença de golos negativa de -5, enquanto a Áustria tem uma diferença positiva de +1. Qualquer outro resultado, a não ser um triunfo norueguês, garante o apuramento para as austríacas, quer seja um empate ou uma vitória.

O Campeonato da Europa de futebol feminino decorre em território britânico até dia 31 de Julho.

Campeonato da Europa de futebol feminino. © AFP - BEN STANSALL

