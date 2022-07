Primeira imagem do telescópio James Webb mostra formação de galáxias com 13 mil milhões de anos

Ciência

A NASA divulgou esta segunda-feira a imagem mais profunda alguma vez captada do Universo.

Após meses de espera, foi conhecida a primeira imagem enviada pelo telescópio James Webb, lançado para o espaço em Dezembro de 2021, mostrando uma formação de galáxias com 13 mil milhões de anos.

Publicidade Continuar a ler

Fruto de uma estreita cooperação entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadiana, o telescópio James Webb enviou esta noite a primeira fotografia que tirou do espaço, mostrando a formação das galáxias formadas pouco tempo após o Big Bang, há 13 mil milhões de anos.

Segundo a NASA, esta é "a imagem de infra-vermelhos mais profunda e mais clara jamais tirada do Universo até aqui". A imagem em infra-vermelhos não é perceptível ao olho humano, mas o telescópio James Webb consegue detectá-la. Esta é a primeira fotografia de longa exposição enviada pelo telescópio.

A fotografia focou-se no conjunto de galáxias SMACS 0723 e agindo como uma lupa, mostra também outros corpos celestes. A NASA vai revelar esta manhã mais fotografias enviadas pelo telescópio, com os astrónomos a esperarem fotografias de nebulosas, nuvens de gás onde formam as estrelas, e de um agrupamento de galáxias.

Este feito da astronomia foi declarado como "histórico" pelo Presidente norte-americano Joe Biden, que assinalou esta imagem com um evento na Casa Branca, seis meses após o lançamento deste telescópio. Com um custo de 10 milhões de doláres, este telescópio é uma das maravilhas da engenharia moderna e tem como missão explorar a formação do Universo.s en interaction entre elles.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro