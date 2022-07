Ucrânia

Ucrânia volta a contra-atacar forças russas e Europa congela 13.8 mil milhões de euros de Moscovo

A Ucrânia está a contra atacar as posições russas no Donbass. AP

Texto por: RFI 1 min

A Ucrânia anunciou hoje ter bombardeado durante a noite as forças russas na região ocupada de Kherson no Sul do país, com a União Europeia a declarar já ter congelado 13.8 mil milhões de euros de bens russos no seu território.