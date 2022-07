Diana Silva: «Queremos mostrar o valor da Selecção Portuguesa»

Futebol Feminino

Segundo jogo no Campeonato da Europa de futebol feminino para a Selecção portuguesa que defronta os Países Baixos em Leigh, em território britânico.

Portugal entra para esta segunda jornada na liderança no Grupo C com um ponto após o empate a duas bolas frente à Suíça.

Nesta quarta-feira, 13 de Julho, o adversário é os Países Baixos, selecção que venceu o Campeonato da Europa em 2017 e que foi vice-campeã do Mundo em 2019.

Em declarações aos jornalistas, Diana Silva, ponta-de-lança da Selecção das Quinas, afirmou que o jogo frente às holandesas vai ser de alto nível.

Para Diana Silva, atleta lusa de 27 anos, que já representou o Atlético Ouriense, o Clube de Albergaria e o Sporting Clube de Portugal em território português, bem como o Aston Villa na Inglaterra, o importante é mostrar o valor da Selecção Portuguesa neste Euro Feminino porque têm ouvido comentários desagradáveis sobre a presença das Quinas na prova, visto que as portuguesas substituíram a Rússia, excluída do torneio da UEFA.

Os Países Baixos vão apresentar-se com várias baixas, o que isso significa para Portugal?

Diana Silva: Apesar das baixas que elas poderão ter, vai ser sempre um jogo altamente competitivo para nós. Vai ser um grau de dificuldade muito elevado. Nós vamos tentar enfrentar essas dificuldades e impor o nosso estilo de jogo.

Quais são os pontos fortes das holandesas?

Diana Silva: É uma selecção muito física, muito veloz, tem jogadoras muito boas técnica e tacticamente. E nós também temos as nossas qualidades.

Quais são as qualidades da Selecção das Quinas?

Diana Silva: Nós somos uma equipa muito organizada, muito colectiva, que luta sempre até ao fim, como fizemos frente à Suíça. Também temos muita qualidade individual e vamos também tentar mostrá-la nesse jogo.

Como podemos analisar o empate a duas bolas frente à Suíça?

Diana Silva: Entrámos muito ansiosas no jogo. Acho que é normal pelo tipo de competição onde estamos inseridas. Acho que temos de entrar mais confiantes no próximo jogo e acreditar em nós e nas colegas. Assim não vamos cometer os mesmos erros.

Diana, tem jogado um pouco mais recuada, sendo que é ponta-de-lança de raiz...

Diana Silva: Para mim é um desafio muito grande porque não estou habituada a jogar naquela posição. Foi necessário frente à Suíça e eu jogo onde for preciso para ajudar a Selecção. Na primeira parte frente à Suíça tive um pouco mais de dificuldades, mas depois fui ganhando confiança e as minhas colegas ajudaram-me imenso. Agora admito que me sinto mais confortável na frente. Vou tentar sempre ajudar a Selecção. Acho que posso sempre fazer a diferença, tenho confiança nisso, assim como em qualquer outra jogadora da Selecção nacional.

Qual opinião gostaria que as pessoas tivessem da Selecção Portuguesa?

Diana Silva: Eu gostaria que reconhecessem as nossas qualidades, tanto individual como colectiva, que toda a gente reconhecesse o facto de nós merecermos estar aqui no Euro. Há muita gente que pode não acreditar no nosso valor devido à forma como chegámos ao Europeu. Gostava, tanto em Portugal como fora do país, que reconhecessem o nosso valor e que merecemos estar onde estamos.

Ouviram comentários desagradáveis?

Diana Silva: Há muita gente que não acredita no nosso valor e até em outras equipas, selecções adversárias. Ouvimos alguns comentários desagradáveis. Por exemplo, que somos uma selecção que não vai conseguir ir muito longe, que não vai conseguir bons resultados. Estamos aqui para mostrar o contrário. Queremos mostrar às pessoas que estão erradas. Isso até dá mais motivação, falo por mim claro.

Diana Silva, internacional portuguesa 12-07-2022

Diana Silva, atleta do Sporting Clube de Portugal. © Cortesia Hernâni Pereira/FPF

