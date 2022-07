Francisco Neto: «Países Baixos vão ser competitivos apesar da ausência de algumas jogadoras»

Futebol Feminino

Portugal defronta os Países Baixos num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol feminino que decorre em território britânico.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Portuguesa lidera o Grupo C com um ponto, isto após o empate a duas bolas frente à selecção suíça num jogo que decorreu em Leigh, perto da cidade de Manchester.

Devido aos critérios de desempate da UEFA, neste caso o critério disciplinar, Portugal ocupa o primeiro lugar.

No outro encontro do grupo, a Suécia empatou a uma bola frente aos Países Baixos, este último país sendo o próximo adversário da Selecção Portuguesa nesta quarta-feira 13 de Julho.

As holandesas não vão poder contar com quatro jogadoras: a guarda-redes Sari van Veenendaal, entretanto substituída por Jacintha Weimar, também não vão contar com a centro-campista Jackie Groenene (Covid-19), a central Aniek Nouwen (lesão) e mais recentemente a ponta-de-lança Vivianne Miedema (Covid-19).

Em conferência de imprensa, Francisco Neto, seleccionador de Portugal, afirmou que essas ausências não vão mudar nada visto que os Países Baixos têm um plantel extenso e com qualidade.

A selecção holandesa vai ter várias baixas frente a Portugal, pode ser importante?

Francisco Neto: Nós também já perdemos jogadoras durante a preparação para este Europeu. Também acho que devido à profundidade do plantel, e pela qualidade do plantel, há muita rotação na equipa dos Países Baixos e não vão deixar de ser competitivas por causa disso. Não será desculpa para os Países Baixos como não será desculpa para Portugal, a ausência de jogadoras que perdemos durante a preparação. Os Países Baixos vão ser, de qualquer maneira, super competitivos. Individualmente é uma selecção cheia de jogadoras talentosas, com uma experiência internacional muito grande: campeãs da Europa e vice-campeãs do mundo. Vai ser um jogo muito complicado.

Com que mentalidade as holandesas poderão entrar dentro das quatro linhas após o jogo de Portugal frente à Suíça?

Francisco Neto: Todas as equipas se respeitam imenso, todas as equipas entraram muito fortes nos jogos, para criar um grande impacto. É isso que acreditamos que os Países Baixos vão querer fazer e nós também queremos entrar muito fortes. Vamos entrar concentrados, focados, porque sabemos que vai ser um grande jogo. Temos de estar preparados.

A Selecção Portuguesa vai tentar reforçar a zona defensiva perante o poderio ofensivo das holandesas?

Francisco Neto: Quem nos acompanha há oito anos sabe que nunca mudamos nada em função do adversário, no sentido de reforçar uma ou outra zona. Jogamos frente às melhores equipas do mundo nestes últimos anos e queremos sempre manter a nossa matriz. Queremos ser competitivos e organizados. Sabemos que os Países Baixos têm jogadoras que podem fazer a diferença a qualquer momento, mas não podemos trabalhar em função de tal ou tal jogadora. Não podemos pôr em prática algo muito específico. Aquilo que nós controlamos é a nossa forma de jogar. Temos de ser fortes na nossa forma de jogar.

Portugal vai ter de corrigir a parte emocional que custou dois golos nos primeiros minutos frente à Suíça?

Francisco Neto: Não acho que foi emocional. Foi o primeiro remate, foram erros posicionais, e acho que não foi por elas entrarem nervosas. Para mim não havia esse nervosismo. Foi mérito da Suíça e o segundo tento foi uma bola parada, novamente num erro posicional. Acho que emocionalmente até deram uma resposta incrível na segunda parte, isto após ter estado a perder por 0-2. Não era fácil, mas elas têm uma mentalidade forte, fruto do trabalho que elas têm feito. Frente aos Países Baixos, será mais um desafio.

A Inglaterra goleou a Noruega por 8-0, qual é a sua opinião sobre jogos com este?

Francisco Neto: Todas as equipas aproveitam os erros dos adversários como aconteceu com Portugal nos primeiros minutos frente à Suíça. Foi o que aconteceu no jogo entre a Inglaterra e a Noruega, as inglesas aproveitaram todas as falhas. O nível aqui é altíssimo.

Perante o poderio dos Países Baixos, Portugal terá de se apoiar nas qualidades individuais?

Francisco Neto: No dia em que dependemos da qualidade individual das jogadoras, é o dia em que não vamos conseguir ser competitivos. Não é porque não temos qualidade individual, é sobretudo porque não podemos depender daquilo que umas podem fazer um dia e outras podem fazer noutro dia. Não podemos sustentar uma equipa nas referências individuais. Ninguém tem sucesso na continuidade com isso. Se calhar frente aos Países Baixos, o segredo é termos a bola para não sofrermos tanto. Não é fácil, mas quanto mais tempo temos a bola, menos oportunidades de golo têm as holandesas.

Francisco Neto, seleccionador de Portugal 13-07-2022

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - OLI SCARFF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro