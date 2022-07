Futebol Feminino

Alemanha apurou-se para os quartos-de-final do Euro Feminino 2022.

A Alemanha apurou-se para os quartos-de-final do campeonato da europa de futebol feminino que decorre na Inglaterra.

Segundo grupo, segunda selecção apurada para os quartos-de-final: a Alemanha. Após a Inglaterra, foi a vez da selecção germânica carimbar o passaporte para os quartos-de-final no Grupo B.

A Alemanha venceu por 2-0 a Espanha, em Londres, e assegurou assim o apuramento para a fase seguinte do Euro Feminino 2022.

Os tentos das germânicas foram apontados por Klara Bühl e por Alexandra Popp. Isto significa que a Alemanha não sofreu nenhum golo em dois jogos visto que na primeira jornada tinha derrotado a Dinamarca por 4-0.

Apenas duas equipas não sofreram nenhum golo: Inglaterra e Alemanha.

As germânicas lideram o Grupo B com seis pontos, mais três do que a Espanha e a Dinamarca.

De notar que, na cidade de Milton Keynes, as dinamarquesas venceram por 1-0 a Finlândia, o que significa que esta última selecção, sem nenhum ponto, já está eliminada.

Recorde-se que o único tento da Dinamarca foi apontado por Pernille Harder.

Alemanha nos quartos-de-final

Após duas jornadas, a Alemanha, com triunfos perante a Espanha e a Dinamarca, já está apurada para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino que decorre em território britânico.

Na última jornada, as germânicas defrontam a Finlândia enquanto as espanholas e as dinamarquesas vão lutar pelo último lugar nos quartos.

A Dinamarca tem de vencer a Espanha visto que tem uma diferença de golos negativa de -3, enquanto as espanholas têm uma diferença positiva de +1. Qualquer outro resultado, a não ser um triunfo dinamarquês, garante o apuramento para a Espanha, quer seja um empate ou uma vitória.

O Campeonato da Europa de futebol feminino decorre em território britânico até dia 31 de Julho.

Euro Feminino 2022. © AFP - LINDSEY PARNABY

