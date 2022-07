Futebol Feminino: Portugal derrotado pelos Países Baixos

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos, em Leigh na Inglaterra, num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Portugal perdeu a liderança do Grupo C, após o segundo jogo disputado frente às holandesas, caindo para o terceiro lugar com um ponto.

Dois golos de atraso...

O jogo começou novamente mal para Portugal. Aos 5 minutos, a árbitra invalidou um golo, às portuguesas, apontado por Ana Borges devido a um fora-de-jogo no início da jogada de Jéssica Silva.

E apenas 2 minutos depois, as holandesas abriram o marcador com um tento apontado por Damaris Egurrola, centro-campista que actua no Lyon em França.

Os Países Baixos estavam por cima no jogo e conseguiram concretizar essa superioridade com um segundo golo marcado por Stefanie van der Gragt aos 16 minutos.

Como frente à Suíça, as portuguesas estiveram a perder por 0-2, mas souberam novamente reagir a essa desvantagem.

Portugal empatou a duas bolas

A reviravolta começou ainda na primeira parte com uma grande penalidade a favor de Portugal. A defesa Carole Costa de 32 anos, que actua no SL Benfica, não falhou a oportunidade e reduziu o marcador aos 38 minutos.

No intervalo os Países Baixos estavam na frente, 1-2, mas a segunda parte vai ser novamente o ponto forte da Selecção das Quinas.

Aos 47 minutos, Diana Silva, ponta-de-lança de 27 anos, que actua no Sporting Clube de Portugal, marcou o segundo tento da Selecção Portuguesa com um cabeceamento imparável para a guarda-redes holandesa Daphne van Domselaar.

Portugal empatou a duas bolas, como frente à Suíça.

Países Baixos, a estrelinha do Campeão?

A pressão portuguesa era forte e a selecção lusa parecia poder marcar a qualquer momento, mas a sorte voltou a não sorrir às atletas portuguesas.

Aos 62 minutos de jogo, a centro-campista Daniëlle van de Donk, que actua no Lyon em França, marcou o terceiro e último tento da selecção holandesa.

A vencer por 3-2, os Países Baixos vão segurar o resultado e não arriscar, isto apesar de alguns sustos.

As portuguesas vão tentar o tudo por tudo, mas não vão conseguir apontar um terceiro golo às holandesas.

Portugal perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos e caiu para o terceiro lugar no grupo C com um ponto, os mesmos pontos que a Suíça que perdeu por 2-1 frente à Suécia.

As holandesas lideram o Grupo C com quatro pontos, à frente das suecas que também têm o mesmo número de pontos.

Recorde-se que os dois primeiros países de cada grupo seguem em frente para os quartos-de-final.

Na terceira e derradeira jornada, a 17 de Julho, as portuguesas defrontam a Suécia, enquanto os Países Baixos medem forças com as suíças.

Carole Costa, internacional portuguesa, apontou o primeiro golo frente aos Países Baixos. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

