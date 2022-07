Futebol Feminino

Futebol Feminino: Portugal mede forças com campeãs da Europa

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - OLI SCARFF

Texto por: Marco Martins 2 min

Portugal entra em acção nesta quarta-feira 13 de Julho para defrontar os Países Baixos num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol feminino que decorre em território britânico.