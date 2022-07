Futebol Feminino

Kika Nazareth: «Acredito que vou mostrar o meu valor com a Selecção Portuguesa»

Áudio 01:13

Kika Nazareth (centro), internacional portuguesa. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

Texto por: Marco Martins 4 min

A Selecção Portuguesa de futebol feminino vai medir forças com os Países Baixos nesta quarta-feira 13 de Julho num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa que decorre em território britânico.