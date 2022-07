Presidente americano enceta a sua primeira digressão no Médio-Oriente

Estados Unidos / Médio Oriente

O Presidente americano Joe Biden efectua desde hoje e até sábado a sua primeira digressão pelo Médio Oriente cuja primeira etapa esta quarta-feira em Israel, sob a alta vigilância de 16 mil agentes policiais, prolonga-se até sexta, altura em que viaja para a Arábia Saudita onde deveria avistar-se nomeadamente com o príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman. Na mesa das conversações estão questões como o nuclear iraniano, a normalização das relações com Israel ou ainda o preço do petróleo.

Mal aterrou esta tarde em Israel, o Presidente americano tanto prometeu "reforçar os elos" entre os dois países, como declarou que pretende "fazer avançar a integração regional de Israel". Por seu lado, o chefe do governo israelita Yaïr Lapid deu conta da sua intenção de abordar com o seu grande aliado a "necessidade de restaurar uma forte coligação mundial para bloquear o programa nuclear iraniano".

O dossier do nuclear iraniano é a maior dor de cabeça do poder israelita que vê com maus olhos as tentativas ocidentais de ressuscitar o acordo sobre o nuclear iraniano assinado em 2015 durante a era Obama e entretanto abandonado por Trump em 2018. O Estado Hebreu considera que a sua eventual reactivação pode representar uma ameaça para a sua segurança, uma vez que suspeita Teerão de pretender desenvolver o seu programa nuclear para finalidades militares.

Além do chefe do governo israelita Yaïr Lapid, o Presidente americano deveria igualmente encontrar-se amanhã com o chefe da oposição, Benjamin Netanyahu e, na sexta-feira, deveria avistar-se igualmente na Cisjordânia com o Presidente palestiniano com quem não faltam assuntos para abordar, num terreno altamente minado.

Nesta quarta-feira precisamente, um conselheiro do Presidente americano anunciou que o Secretário de Estado Antony Blinken convidou para uma reunião em Washington a família de Shireen Abu Akleh, jornalista americano-palestiniana morta durante um ataque israelita na Cisjordânia no passado dia 11 de Maio.

Os Estados Unidos pretendem deste modo mostrar que estão empenhados em esclarecer as circunstâncias do sucedido, isto dias depois de uma primeira investigação americana ter concluído que o tiro mortal veio de um militar israelita, excluindo todavia a hipótese desse tiro ser intencional. Estas conclusões tinham indignado tanto a família da vítima como a Alta Autoridade Palestiniana.

Outro assunto de fricção: muito embora declare não praticar a mesma política que o seu antecessor no Médio Oriente, com Trump a reconhecer Jerusalém como capital de Israel, Joe Biden não voltou propriamente atrás, nem tão-pouco reabriu o consulado americano na parte oriental de Jerusalém, em território palestiniano ocupado.

Na ementa das discussões também deveria estar a sugestão feita recentemente por Washington de que outros países Árabes, para além dos Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Marrocos, poderiam normalizar as suas relações com Israel, um processo considerado como uma punhalada nas costas pelos palestinianos.

Este assunto deveria ser igualmente ser abordado com as autoridades da Arábia Saudita, onde Joe Biden chega na sexta-feira estando nomeadamente previsto um encontro com o Príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman.

Para além de pretender dar um impulso ao processo de normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, países que partilham uma forte desconfiança e rivalidade com o Irão, Joe Biden também pretende evocar com as autoridades sauditas questões económicas e nomeadamente obter que este país exportador de petróleo aumente a sua produção de modo a baixar o preço do ouro negro cujo aumento tem-se reflectido a todos os níveis, numa altura volátil devido ao conflito na Ucrânia.

Com esta última etapa na Arábia Saudita, Joe Biden quer também dar por encerrado o período mais distante das relações entre os dois países, na sequência do assassinato em 2018 do jornalista saudita Jamal Khashoggi, uma morte cuja responsabilidade directa foi atribuída ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

