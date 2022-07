Sri Lanka

Sri Lanka: Estado de emergência após fuga do Presidente

Texto por: RFI 1 min

Milhares de manifestantes invadiram esta quarta-feira, 13 de Julho, o gabinete do primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, horas depois de ele ter sido nomeado Presidente interino. O anúncio foi feito após fuga para as Maldivas do anterior chefe de Estado, Gotabaya Rajapakasa, o país declarou o estado de emergência.