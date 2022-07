Francisco Neto: «Triste pelo resultado porque acho que Portugal merecia o empate»

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos, em Leigh na Inglaterra, num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Publicidade Continuar a ler

Portugal perdeu a liderança do Grupo C, após o segundo jogo disputado frente às holandesas, caindo para o terceiro lugar com um ponto.

A Selecção das Quinas acabou por ser derrotada por 2-3 pelos Países Baixos. Os tentos holandeses foram apontados por Damaris Egurrola, por Stefanie van der Gragt e por Daniëlle van de Donk, enquanto os golos portugueses foram marcados por Carole Costa, de grande penalidade, e por Diana Silva.

Portugal perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos e caiu para o terceiro lugar no grupo C com um ponto, os mesmos pontos que a Suíça que perdeu por 2-1 frente à Suécia.

As holandesas lideram o Grupo C com quatro pontos, à frente das suecas que também têm o mesmo número de pontos.

Recorde-se que os dois primeiros países de cada grupo seguem em frente para os quartos-de-final.

Na terceira e derradeira jornada, a 17 de Julho, as portuguesas defrontam a Suécia, enquanto os Países Baixos medem forças com as suíças.

Em conferência de imprensa após o jogo frente às holandesas, Francisco Neto, selecionador de Portugal, estava orgulhoso com o desempenho das jogadoras e admitiu que acredita no apuramento para os quartos-de-final.

Como que sentimento sai deste jogo frente às holandesas?

Francisco Neto: Não só eu como todos os portugueses têm de estar orgulhosos destas jogadoras, desta equipa. Afinal de contas jogamos contra uma das melhores equipas do mundo. Batemo-nos olhos nos olhos. Soubemos sofrer, isso sabíamos que ia acontecer. E fomos competitivos. Quando assim é, estou muito orgulhoso. Triste pelo resultado, porque pelo trabalho, pela entrega, pela dedicação, e pelo compromisso competitivo que elas tiveram, acho que mereciam o empate.

O que a equipa terá de fazer frente à Suécia? As bolas paradas são um problema?

Francisco Neto: Aquilo que temos de continuar a fazer é, acima de tudo, quanto mais dominarmos o jogo, quanto mais tempo tivermos a bola, menos bolas paradas as equipas adversárias vão ter. Tentar evitar ao máximo os cantos, por exemplo. Evitar as bolas paradas e quando houver, elas estarem tranquilas. Frente aos Países Baixos sofremos dois golos assim, mas em outros cantos fomos competentes.

Acredita no apuramento para os quartos-de-final?

Francisco Neto: Tenho eu e têm de ter todos os portugueses. Com esta equipa, com estas jogadoras, com aquilo que elas fazem, com a entrega delas, quem não tiver esperança nesta equipa é porque nunca a viu jogar. São maravilhosas.

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - OLI SCARFF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro