Zelensky pede criação de "tribunal especial" sobre invasão russa à Ucrânia

Ucrânia/Rússia

Esta quinta-feira, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a criação de um "tribunal especial" para investigar a invasão russa à Ucrânia. Hoje, pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num bombardeamento na cidade de Vinnytsia, no centro do país.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a criação de um "tribunal especial" para investigar a invasão russa à Ucrânia. A declaração foi feita num vídeo durante a conferência internacional sobre os presumíveis crimes de guerra cometidos no âmbito da guerra na Ucrânia. A conferência decorre na cidade de Haia, sede do Tribunal Penal Internacional, nos Países Baixos.

“As instituições judiciais actuais não podem levar à justiça todos os culpados. Por isso, é preciso um tribunal especial para julgar os crimes da agressão russa contra a Ucrânia”, declarou Volodymyr Zelensky. Porém, o Tribunal Penal Internacional não pode abrir um processo de crime de agressão se o país não tiver ratificado o Estatuto de Roma, o que é o caso tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia.

A Conferência de Responsabilização da Ucrânia é co-organizada pelos Países Baixos, pelo gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional, o britânico Karim Khan, e pela Comissão Europeia. O procurador abriu, no início de Março, um inquérito sobre possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia, depois de ter recebido luz verde de 43 países. A Rússia tem negado todos os crimes de que são acusadas as suas tropas, como bombardeamento de civis, execuções sumárias e violações, acusando, em troca, a Ucrânia de crimes de guerra.

Entretanto, esta quinta-feira, pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num bombardeamento na cidade de Vinnytsia, no centro oeste do país. Volodymyr Zelensky falou em "acto aberto de terrorismo".

Desde o início da invasão russa, a 24 de Fevereiro, cerca de 5.000 pessoas morreram, incluindo mais de 300 crianças, de acordo com a ONU, que reconhece que os números deverão ser bem superiores.

