Futebol Feminino: França alcançou apuramento para os quartos

A selecção francesa apurou-se para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino após o triunfo por 2-1 frente à Bélgica, enquanto no outro encontro a Itália e a Islândia empataram a uma bola na segunda jornada do Grupo D.

Os dois últimos jogos da segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol feminino decorreram em Rotheram e em Manchester, na Inglaterra.

França tremeu, mas venceu

A Selecção francesa venceu por 2-1 a Bélgica em Rotherham na segunda jornada do Grupo D.

Os tentos franceses foram apontados por Kadidiatou Diani e por Griedge Mbock Bathy. O único tento belga foi apontado por Janice Cayman. De notar que a defesa francesa, Wendie Renard, falhou uma grande penalidade nos minutos finais.

A França lidera o Grupo D com seis pontos, isto antes de defrontar a Islândia na última jornada. As francesas já estão apuradas para os quartos-de-final, bem como a Inglaterra e a Alemanha.

Sem vencedor no confronto entre Itália e Islândia

As italianas e as islandesas empataram a uma bola em Manchester num jogo a contar para o Grupo D.

A Islândia abriu o marcador com um tento apontado por Karólína Vilhjálmsdóttir, aos 3 minutos de jogo, enquanto a Itália empatou com um golo marcado por Valentina Bergamaschi, aos 62 minutos.

As islandesas têm dois pontos e ocupam o segundo lugar, enquanto as italianas e as belgas têm um ponto e ocupam os dois últimos lugares.

Recorde-se que as duas primeiras nações de cada grupo se apuram para a fase seguinte, os quartos-de-final.

Na próxima jornada, as belgas defrontam as italianas, enquanto as francesas vão medir forças com as islandesas.

Euro Feminino 2022. © AFP - LINDSEY PARNABY

