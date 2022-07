Futebol Feminino: Inglaterra fechou fase de grupos com triunfo perante a Irlanda do Norte

Futebol Feminino

A Inglaterra e a Áustria apuraram-se para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino que decorre em território britânico.

Três jornadas, três triunfos e um apuramento, eis o resumo da fase de grupos da prova da selecção da casa, a Inglaterra.

As inglesas, que tinham vencido por 1-0 a Áustria e esmagaram a Noruega por 8-0, defrontaram nesta sexta-feira 15 de Julho, a Irlanda do Norte, selecção que já estava eliminada.

As inglesas golearam novamente, desta vez por 5-0. Os tentos foram apontados por Fran Kirby, por Beth Mead, por Alessia Russo, que bisou, e por Kelsie Burrows, que marcou na própria baliza.

Neste momento, após três jogos realizados, Beth Mead lidera a lista das melhores marcadoras com cinco tentos apontados.

No que diz respeito à Inglaterra terminou no primeiro lugar no Grupo A com nove pontos, mais três do que a Áustria.

Na cidade de Brighton & Hove, as austríacas venceram por 1-0 a Noruega, o que significa que as austríacas se apuraram para os quartos-de-final.

Recorde-se que o único tento da Áustria foi apontado por Nicole Billa.

A Áustria terminou no segundo lugar e também alcançou o apuramento para os quartos com seis pontos, enquanto a Noruega com três pontos e a Irlanda do Norte sem nenhum ponto foram eliminadas.

De referir ainda que nos quartos-de-final, as austríacas sabem que vão defrontar a Alemanha, enquanto as inglesas vão medir forças com a vencedora do jogo entre a Espanha e a Dinamarca.

O Campeonato da Europa de futebol feminino decorre em território britânico até dia 31 de Julho.

A Áustria apurou-se para os quartos do Campeonato da Europa de futebol feminino. © AFP - GEORG HOCHMUTH

