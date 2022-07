Portugal está a um triunfo dos quartos no Euro Feminino

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino realiza o terceiro e derradeiro jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa neste domingo, 17 de Julho, daqui a 48 horas.

Frente à Suécia, será o tudo ou nada para as portuguesas num encontro que vai decorrer na cidade de Leigh, na Inglaterra. Um triunfo apura a Selecção das Quinas para os quartos-de-final da prova, enquanto um empate ou uma derrota dita o fim da aventura em território britânico.

Em entrevista à RFI, Carolina Mendes, internacional portuguesa que actua no Sporting de Braga, afirmou que tudo ainda é possível frente à selecção sueca, ela que já jogou no Campeonato da Suécia.

Carolina Mendes, internacional portuguesa 15-07-2022

Carolina Mendes, atleta portuguesa de 34 anos, já representou o 1º Dezembro, o Sporting Clube de Portugal e o Sporting de Braga em território português, o L'Estartit e Llanos Olivenza em Espanha, o Riveira e o Atalanta Mozzanica na Itália, o Rossiyanka na Rússia, o Djurgarden na Suécia, e o Grindavík na Islândia.

Carolina Mendes (centro), internacional portuguesa. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

Nas duas primeiras jornadas do Grupo C, a Suécia empatou a uma bola frente aos Países Baixos e venceu por 2-1 a Suíça. A tarefa não será fácil para as portuguesas.

Em declarações à imprensa, Joana Marchão, lateral esquerda portuguesa que actua no Sporting Clube de Portugal, admitiu que é necessário melhorar alguns aspectos antes do último jogo perante a Suécia, ela que já sente algum cansaço após dois jogos realizados.

Joana Marchão, lateral esquerda portuguesa 15-07-2022

Joana Marchão, internacional portuguesa de 25 anos, já representou o Atlético Ouriense e o Sporting Clube de Portugal em território luso.

Joana Marchão (direita), internacional portuguesa. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

Este Europeu, que decorre na Inglaterra, também tem sido a oportunidade para várias jogadoras portuguesas estrearem-se na prova, como a defesa do Benfica, Catarina Amado.

Em declarações à imprensa, Catarina Amado, lateral direita portuguesa que actua no Benfica, está satisfeita com as exibições da Selecção Portuguesa e também está feliz por estar presente nesta prova, ela que se estreou no Campeonato da Europa com a camisola das Quinas.

Catarina Amado, lateral direita portuguesa 15-07-2022

Catarina Amado, atleta lusa de 22 anos, já representou o Estoril e o Benfica em território português.

Catarina Amado (esquerda), internacional portuguesa. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

Recorde-se que neste Grupo C, Portugal empatou a duas bolas frente à Suíça na primeira jornada, e perdeu por 3-2 frente aos Países Baixos na segunda jornada, num encontro em que as atletas lusas conseguiram empatar o jogo a duas bolas antes de sofrer um terceiro tento durante o decorrer da segunda parte.

Em entrevista à RFI, Tatiana Pinto, centro-campista portuguesa que actua no Levante, afirmou que Portugal podia ter alcançado um melhor resultado frente aos Países Baixos.

Tatiana Pinto, internacional portuguesa 15-07-2022

Tatiana Pinto, internacional portuguesa de 28 anos, já representou o Clube de Albergaria e o Sporting Clube de Portugal em território português, o SC Sand na Alemanha, o Bristol na Inglaterra, e o Levante em Espanha.

Tatiana Pinto (centro), internacional portuguesa. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

Também em entrevista à RFI, Jéssica Silva, ponta-de-lança portuguesa que actua no Benfica, admitiu que faltou apenas um pouco de pontaria para vencer os Países Baixos, mas se Portugal conseguir concretizar as oportunidades que tiver, pode derrotar a Suécia.

Jéssica Silva, ponta-de-lança portuguesa 15-07-2022

Jéssica Silva, internacional lusa de 27 anos, já representou o Clube de Albergaria, o Sporting de Braga e o SL Benfica em Portugal, o Linkoping na Suécia, o Levante em Espanha, o Kansas City nos Estados Unidos, e o Lyon em França.

Jéssica Silva (centro), internacional portuguesa. © AFP - OLI SCARFF

Portugal perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos na segunda jornada do Grupo C e caiu para o terceiro lugar com um ponto, os mesmos pontos que a Suíça que perdeu por 2-1 frente à Suécia.

As holandesas lideram o Grupo C com quatro pontos, à frente das suecas que também têm o mesmo número de pontos.

Recorde-se que os dois primeiros países de cada grupo seguem em frente para os quartos-de-final.

Na terceira e derradeira jornada, a 17 de Julho, as portuguesas defrontam a Suécia, enquanto os Países Baixos medem forças com as suíças.

A Selecção Portuguesa perdeu por 2-3 frente aos Países Baixos. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

