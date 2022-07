Futebol Feminino

Catarina Amado: «É um prazer representar a Selecção Portuguesa e defrontar as melhores selecções»

Áudio 00:54

Catarina Amado (esquerda), internacional portuguesa. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

Texto por: Marco Martins 3 min

A Selecção Portuguesa de futebol feminino ocupa actualmente o terceiro lugar no Grupo C do Campeonato da Europa que decorre na Inglaterra.