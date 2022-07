Jéssica Silva: «Foi um golo muito especial frente à Suíça, mas agora é tentar vencer a Suécia»

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino ocupa actualmente o terceiro lugar no Grupo C do Campeonato da Europa que decorre na Inglaterra.

A Selecção das Quinas terá de vencer a Suécia na última jornada para chegar aos quartos-de-final desta prova.

Após duas jornadas, as portuguesas têm um ponto e ocupam o terceiro lugar no Grupo C.

Até agora as lusas empataram a duas bolas frente à Suíça, e perderam por 2-3 frente aos Países Baixos.

Recorde-se que as duas primeiras selecções de cada grupo seguem em frente na prova.

Em declarações aos jornalistas, Jéssica Silva, ponta-de-lança portuguesa que actua no Benfica, abordou os dois primeiros jogos de Portugal.

A atleta de 27 anos, que já representou o Clube de Albergaria, o Sporting de Braga e o SL Benfica em Portugal, o Linkoping na Suécia, o Levante em Espanha, o Kansas City nos Estados Unidos, e o Lyon em França, admitiu que faltou um pouco de sorte à Selecção Portuguesa nos primeiros jogos e também afirmou estar feliz por ter apontado o primeiro tento num Europeu.

Que balanço podemos fazer do jogo frente aos Países Baixos?

Jéssica Silva: Foi um jogo em que tivemos as nossas oportunidades. Acreditamos que podíamos vencer. Temos de reconhecer que jogamos frente a uma das melhores equipas do mundo, vice-campeã do mundo (ndr: os Países Baixos), e temos de sair deste jogo orgulhosas. Agora é pensar apenas no jogo frente à Suécia. Acreditamos sem dúvida alguma que podemos fazer um bom jogo e podemos vencer a Suécia.

O que faltou para sair das quatro linhas com um outro resultado?

Jéssica Silva:Talvez faltou alguma sorte. Acho que fizemos um jogo muito competente, um jogo em que mostramos um Portugal muito competitivo, e a verdade é que tivemos as nossas oportunidades, mas por infelicidade não conseguimos fazer mais golos, mas acredito sem dúvida alguma que podemos concretizar esses golos no próximo jogo.

Frente à Suíça, Portugal também esteve a perder e empatou a duas bolas na segunda parte...

Jéssica Silva:A segunda parte foi muito mais conseguida, foi o Portugal que nós queremos. Reagimos muito bem após duas casualidades. Não creio que a Suíça foi melhor que nós no jogo, quer na primeira, quer na segunda parte. A Suíça foi muito feliz nas duas oportunidades que teve. Foi uma reação incrível, uma reação à Portugal, com muita alma. Portanto temos sempre de nos focar nas coisas boas que fizemos e entrar para o próximo jogo com a mesma atitude, com a mesma alma e com o mesmo espírito.

Portugal continua ambicioso neste Europeu?

Jéssica Silva: A ambição é a mesma desde que chegámos aqui em território britânico. O objectivo passa por crescermos, por evoluirmos, e por mostrarmos quem é Portugal. Temos procurado ao longo destes anos todos jogar contra grandes selecções, selecções sempre acima de nós no ranking, e isso é a prova que temos evoluído e da continuidade que queremos dar ao processo.

Jéssica, marcou o seu primeiro golo na prova frente à Suíça, qual foi a sensação?

Jéssica Silva: Foi um golo à ponta-de-lança, mas foi um golo que soube muito bem. Soube muito bem particularmente a mim, foi um golo muito especial numa estreia. Mas foi um golo mais importante para a equipa. Um golo que nos deu o empate frente à Suíça e que também nos ajudou a crescer no jogo. Foi um golo que me soube particularmente bem, por tudo o que tem sido o meu trajecto até chegar ao Europeu. Era um sonho poder estar nesta competição, representar Portugal, e estrear-me a marcar golo. Saber-me-ia muito melhor se tivéssemos ganho o jogo, mas é um golo muito especial e certamente vou me lembrar para o resto da minha vida.

Ficou um pouco tocada após o jogo de preparação frente à Austrália, temeu que não iria participar no Europeu?

Jéssica Silva: Uma pessoa quando tem assim um historial de lesões, acaba sempre por ter algum medo, algum receio. A verdade é que me tinha preparado muito bem, quer mentalmente, quer fisicamente, para estar aqui na melhor forma. E aquele percalço assustou-me um bocadinho, mas a verdade é que estou aqui, estou a ajudar Portugal, estou a representar Portugal, que é um orgulho, é uma honra enorme e é continuar.

Jéssica Silva (centro), internacional portuguesa. © AFP - OLI SCARFF

