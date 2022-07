Joana Marchão: «Tem sido uma experiência única estar presente no Europeu com Portugal»

Futebol Feminino

Portugal ainda está na corrida para os quartos-de-final quando todos os grupos entram para a terceira e derradeira jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol feminino, que decorre na Inglaterra.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino ocupa actualmente o terceiro lugar no Grupo C do Euro Feminino.

A Selecção das Quinas terá de vencer a Suécia na última jornada para chegar aos quartos-de-final desta prova. Quatro países já estão apurados para os quartos: Inglaterra, França, Alemanha e Áustria.

Após duas jornadas, as portuguesas têm um ponto e ocupam o terceiro lugar no Grupo C.

Até agora as lusas empataram a duas bolas frente à Suíça, e perderam por 2-3 frente aos Países Baixos.

Em declarações à imprensa, Joana Marchão, lateral esquerda portuguesa que actua no Sporting Clube de Portugal, afirmou que tem sido uma experiência única estar presente no Euro Feminino.

A atleta portuguesa de 25 anos, que já representou o Atlético Ouriense e o Sporting Clube de Portugal em território luso, admitiu que é necessário melhorar alguns aspectos antes do último jogo perante a Suécia, ela que já sente algum cansaço após dois jogos realizados.

Portugal perdeu frente aos Países Baixos e agora tem a Suécia pela frente?

Joana Marchão: Acho que foi um jogo extremamente competente da nossa parte frente aos Países Baixos. Claro que temos coisas para melhorar, mas o próximo jogo há de ser um encontro ainda mais exigente contra a número um do ranking europeu. Mas acho que já provamos que estamos aqui para jogar olhos nos olhos contra todas as selecções.

Sente que a Selecção tem evoluído a cada jogo que passa?

Joana Marchão: Todos os jogos são uma oportunidade para crescermos, e nós, ao longo dos anos, temos vindo a jogar frente às melhores selecções da Europa e do mundo. Isso é que nos faz crescer.

Como se tem sentido desde o início da prova?

Joana Marchão: Tenho me sentido muito bem. Tem sido uma experiência única e espero que seja o primeiro europeu de muitos mais.

Após dois jogos a titular, já sente algum cansaço?

Joana Marchão: Sim claro. Os jogos são extremamente exigentes, mas temos um grupo de jogadores muito grande e todas estamos prontas para dar o contributo quando for necessário.

Portugal ganhou o respeito das outras selecções?

Joana Marchão: Acho que todas as selecções já começaram a olhar para nós de uma outra forma. Estamos no Campeonato da Europa e todas as selecções entram com o máximo respeito, mas claro para ganhar todos os jogos.

Já olharam para a classificação e já sabem o que têm de fazer para seguir em frente?

Joana Marchão: É inevitável pensar nisso, mas vamos entrar no jogo focadas para ganhar o nosso jogo e depois logo se vê.

Portugal ficou hospedado em Manchester e joga sempre em Leigh, a poucos quilómetros do centro de treinos, é importante ter boas condições e tranquilidade numa prova como o Europeu?

Joana Marchão: Nós estamos na Academia do Manchester City e claro temos as melhores condições da Europa. Claro que isso ajuda um pouco.

Joana Marchão, lateral esquerda portuguesa 15-07-2022

Joana Marchão (esquerda), internacional portuguesa. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

