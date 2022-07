Vanessa Marques: «Os portugueses estão orgulhosos do nosso percurso, mas queremos mais neste Euro»

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino realiza o terceiro e derradeiro jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa neste domingo, 17 de Julho, daqui a 24 horas.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino ocupa actualmente o terceiro lugar no Grupo C do Campeonato da Europa que decorre na Inglaterra.

Portugal ainda está na corrida para os quartos-de-final quando todos os grupos entram para a terceira e derradeira jornada da fase de grupos.

Quatro países já estão apurados: Inglaterra, França, Alemanha e Áustria.

A Selecção das Quinas terá de vencer a Suécia na última jornada para chegar aos quartos-de-final desta prova.

Após duas jornadas, as portuguesas têm um ponto e ocupam o terceiro lugar no Grupo C.

Até agora as lusas empataram a duas bolas frente à Suíça, e perderam por 2-3 frente aos Países Baixos.

Após esse derradeiro encontro frente às holandesas, Vanessa Marques, centro-campista portuguesa do Sporting de Braga, falou aos jornalistas.

Em entrevista à RFI, Vanessa Marques, centro-campista lusa, admitiu que a equipa jogou bem frente a uma das melhores selecções do mundo e que foi por detalhes que a Selecção das Quinas não saiu com um outro resultado.

A futebolista de 26 anos, que nasceu em Lyon em França, e que já representou vários clubes como o Vilaverdense, Valadares Gaia e o Sporting de Braga em Portugal, bem como o Ferencváros na Hungria, afirmou que Portugal vai dar tudo para continuar no Euro Feminino.

Sentem que a cada jogo que realizam, ganham o respeito dos adversários?

Vanessa Marques: Temos ganho cada vez mais respeito. Temos demonstrado isso dentro de campo. Temos feito um trabalho fabuloso. E o reflexo disso foi frente a uma das melhores equipas do mundo, os Países Baixos. Fizemos um excelente jogo e estamos todas de parabéns. Triste pelo resultado porque queríamos mais e vamos para o último jogo com tudo, com a ambição de conseguir uma vitória.

O que faltou frente aos Países Baixos?

Vanessa Marques: Os pequenos detalhes. Nestes jogos, sabemos quão árduo é jogar, quer colectivamente quer individualmente, contra estas jogadoras. Jogadoras muito possantes, muito boas tecnicamente, seja individualmente como colectivamente. Os pequenos detalhes fazem sempre a diferença e basta um pequeno deslize, um pequeno momento de desatenção, que é sempre fatal.

Como se sentiu quando entrou dentro das quatro linhas?

Vanessa Marques: Cada jogadora, no momento que entra, quer dar o seu máximo, portanto as pessoas que entraram tinham esse intuito, ajudar a equipa, ser mais uma jogadora. Tentámos ajudar o máximo possível, mas não foi possível virar o resultado que já estava em 2-3. Ainda nos falta um jogo, então queremos dar o nosso máximo e conseguir chegar o mais longe possível.

Como podemos explicar que Portugal começa sempre com dois golos de atraso?

Vanessa Marques: Entramos sempre com o intuito de ganhar. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Acabámos por sofrer dois golos, mas soubemos reagir, o que é muito importante. Mas depois elas conseguiram marcar e nós não conseguimos empatar o jogo.

Ficaram chateadas com a árbitra que apitou o fim do jogo antes de um canto a favor de Portugal...

Vanessa Marques: Evidentemente que ficámos chateadas porque era o último canto e podia ainda sair alguma coisa, podíamos ter chegado ao 3-3, ou não, não sabemos. Mas não devemos nos focalizar sobre a arbitragem. Devemos nos focalizar no nosso trabalho, naquilo que está a ser feito. Uma vez mais, estamos de parabéns e queremos dar uma boa resposta diante da Suécia.

Com que sabor se sai deste jogo frente aos Países Baixos?

Vanessa Marques: Um sabor amargo claro, o que é evidente, porque queremos ganhar. Mas estamos de parabéns, queremos mais, ambicionamos muito mais, e uma vez mais, contra as grandes equipas, estamos a provar que estamos num patamar muito bom e temos de continuar nessa direcção.

O que podemos esperar de Portugal frente à Suécia?

Vanessa Marques: Respeitar o adversário. Temos de recuperar bem. Focarmo-nos em nós próprias também, que é o fundamental. Queremos estar na máxima força. Sabemos que já levamos dois jogos na nossa bagagem para esse último jogo. A recuperação vai ser fulcral e queremos estar a 100% para esse encontro.

Sente que os portugueses estão orgulhosos da Selecção das Quinas?

Vanessa Marques: Acho que os portugueses estão orgulhosos do nosso percurso, aliás temos vindo a demonstrar isso mesmo porque o futebol feminino está a ter um impacto extremamente positivo. O apoio deles tem sido fundamental. Muito obrigado aos portugueses.

Vanessa Marques, internacional portuguesa 14-07-2022

Vanessa Marques, internacional portuguesa. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

