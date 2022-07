Carolina Mendes: «Vamos fazer tudo para ganhar e alcançar o apuramento para os quartos no Euro»

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino defronta neste domingo, 17 de Julho, a Suécia num jogo a contar para a terceira e última jornada do Grupo C do Campeonato da Europa que decorre na Inglaterra. Portugal tem de vencer para seguir em frente na prova.

A Selecção das Quinas terá de vencer a Suécia na última jornada para chegar aos quartos-de-final desta prova.

Após duas jornadas, as portuguesas têm um ponto e ocupam o terceiro lugar no Grupo C.

Até agora as lusas empataram a duas bolas frente à Suíça, e perderam por 2-3 frente aos Países Baixos.

Recorde-se que as duas primeiras selecções de cada grupo seguem em frente na prova.

Em declarações aos jornalistas, Carolina Mendes, internacional portuguesa que actua no Sporting de Braga, afirmou que tudo ainda é possível frente à selecção sueca, ela que já jogou no Campeonato da Suécia.

A atleta portuguesa de 34 anos, que já representou o 1º Dezembro, o Sporting Clube de Portugal e o Sporting de Braga em território português, o L'Estartit e Llanos Olivenza em Espanha, o Riveira e o Atalanta Mozzanica na Itália, o Rossiyanka na Rússia, o Djurgarden na Suécia, e o Grindavík na Islândia, também admitiu que a Selecção Portuguesa tem realizado bons jogos e que sente que as outras selecções já respeitam Portugal.

O que esperam da Suécia?

Carolina Mendes: É uma Suécia muito difícil. Estamos a falar de uma seleção que é a número dois do mundo, portanto vai ser um jogo bastante difícil. Mas pelo que nós temos demonstrado, vamos estar à altura desse jogo e vamos fazer tudo para ganhar e para passar para a próxima fase.

O que Portugal tem de fazer para derrotar a Suécia?

Carolina Mendes: É mantermos a nossa identidade e fazer o que temos vindo a fazer até agora. Acho que os dois últimos jogos, apesar da derrota frente aos Países Baixos, foram bastante positivos para nós. Nós jogamos cara a cara com as melhores selecções e este jogo frente à Suécia vai ser igual. Portanto vamos fazer tudo para tentar superar esta Suécia.

Sentem que as selecções respeitam Portugal?

Carolina Mendes: Eu acho que as selecções já nos respeitam e isso vê-se nos onzes iniciais que essas equipas apresentam. Ninguém se poupa, vão na máxima força, e nós vamos fazer o mesmo. Penso que elas têm de nos respeitar porque as coisas podem correr mal para essas selecções, se não nos respeitarem.

Já fizeram as contas no que diz respeito ao apuramento para os quartos-de-final?

Carolina Mendes: Naturalmente ou inconscientemente, nós fazemos essas contas, pensamos nos cenários possíveis, mas apesar de o fazermos, não damos muito importância a isso. É o último jogo, dependemos de nós, vamos fazer tudo para ganhar e depois as contas fazem-se no fim. Temos de ter os pés bem assentes na terra, mas vamos tentar fazer o melhor possível.

Frente à Suécia será o jogo mais importante de Portugal?

Carolina Mendes: Neste momento é o jogo mais importante da nossa seleção porque é o próximo. Nós pensamos jogo a jogo, e claro que este agora é o jogo mais importante. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer história na seleção feminina.

Portugal pode fazer história se alcançar o apuramento...

Carolina Mendes: Sabemos da importância do jogo, mas também temos de perceber a dificuldade do jogo e o contexto onde estamos inseridas, estamos no Campeonato da Europa com as melhores selecções. Selecções, elas todas acima de nós no ranking mundial. Mas o ranking é apenas um ranking, dentro das quatro linhas é diferente.

Sentem o apoio dos Portugueses?

Carolina Mendes: Nós temos sentido bastante apoio dos portugueses, sentimos que estão conosco, e que acompanham a Selecção feminina. Naturalmente com os resultados positivos, esse apoio e as mensagens chegam em maior quantidade porque as pessoas gostam do futebol que estamos a praticar, gostam de ver os nossos jogos. Isso também aumenta um pouco a nossa responsabilidade.

A aventura de 2017 é diferente desta de 2022?

Carolina Mendes: Confesso que é um pouco diferente. 2017 era a primeira vez que íamos estar num Euro contra todas as expectativas. Agora neste momento, já sabemos o que é estar num Europeu, estar neste palco. Claro que há também miúdas, jogadoras, para as quais é o primeiro Europeu em 2022, mas nós estamos todas a remar para o mesmo lado. Sabemos da importância deste último jogo, portanto estamos todas concentradas, todas focadas e vamos fazer tudo para trazer a vitória.

Qual é o papel que tem a Carolina e as outras jogadoras que têm uma maior experiência?

Carolina Mendes: O papel das ‘mais velhas’ passa um pouco por aí, tentar passar a experiência que já tivemos, passar uma certa tranquilidade. Penso também que as miúdas de hoje em dia, têm uma experiência completamente diferente da que eu tinha quando era miúda, isto porque muitas delas já estiveram em Europeus Sub-19, por exemplo, e já têm uma outra bagagem do que aquela que nós tínhamos quando éramos mais novas. O nosso papel aqui é fazer com que elas estejam bem, para que o rendimento em campo seja o melhor possível.

Como se preparam para os jogos? O que fazem durante o tempo livre?

Carolina Mendes: Nós temos muito tempo livre então temos que nos ocupar. Temos uma sala de convívio em que jogamos cartas, em que vemos os jogos das outras selecções. Tentamos também que o grupo seja unido, porque isso é a parte colectiva para que depois em campo as coisas sejam melhores.

Qual foi a seleção que a impressionou?

Carolina Mendes: Gostei muito da seleção francesa. A intensidade que elas metem em jogo é muito grande. Mas todas as selecções que estão aqui são fortes, todas as selecções têm jogadoras que jogam nos melhores clubes. Há sempre detalhes numa seleção que nos fazem deliciar do jogo, e por isso gostei particularmente da Selecção da França... e de Portugal!

Se Portugal terminar no segundo lugar, vai defrontar a França...

Carolina Mendes: Um passo de cada vez. Nós pensamos nisso, mas isso não é importante para já. Acho que nós temos de estar focadas porque o jogo frente à Suécia é um encontro muito difícil. Mas acho que, com as exibições que temos realizado, penso que vamos estar à altura deste jogo.

Carolina Mendes, atleta portuguesa 16-07-2022

Carolina Mendes (centro) entrou no lugar de Diana Silva (esquerda) no jogo frente aos Países Baixos. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

