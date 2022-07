Futebol Feminino: Portugal obrigado a vencer a Suécia para seguir em frente na prova

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa defronta a Suécia num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada do Grupo C da fase de grupos do Campeonato da Europa. Um triunfo é imperativo para evitar a eliminação de Portugal.

A Selecção Portuguesa somente permanecerá na Inglaterra se vencer a Suécia no terceiro e último jogo do Grupo C.

As portuguesas ocupam o terceiro lugar no grupo com um ponto e estão a três da Suécia e dos Países Baixos.

Isto significa que o triunfo é imperativo para alcançar a fase seguinte, os quartos-de-final.

Em Leigh, no estádio Leigh Sports Village, vários adeptos suecos e portugueses estão presentes, isto para além dos britânicos.

No que diz respeito ao jogo, o historial é claramente a favor da Suécia que venceu dez dos doze encontros que realizaram frente a Portugal. O derradeiro triunfo foi a 20 de Fevereiro de 2022 por 0-4 no torneio do Algarve.

Quanto a Portugal triunfou duas vezes, a última sendo a 1 de Março de 2019 por 2-1 no torneio do Algarve.

De referir ainda que estas duas nações nunca se defrontaram num Europeu de futebol feminino.

Grupo C não tem nenhuma nação apurada para os quartos

Portugal ocupa o terceiro lugar com um ponto no Grupo C, os mesmos pontos que a Suíça.

As holandesas lideram o Grupo C com quatro pontos, à frente das suecas que também têm o mesmo número de pontos.

Recorde-se que os dois primeiros países de cada grupo seguem em frente para os quartos-de-final.

Na terceira e derradeira jornada, neste domingo 17 de Julho, as portuguesas defrontam a Suécia, enquanto os Países Baixos medem forças com as suíças.

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - OLI SCARFF

