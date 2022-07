Portugal, fora do Euro Feminino 2022

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino foi eliminada do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. As portuguesas terminaram no quarto e último lugar no grupo C.

Era o tudo ou nada. Portugal tinha de vencer a Suécia para alcançar o apuramento para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Suécia na frente na primeira parte...

O início do encontro até foi equilibrado entre as duas selecções no estádio Leigh Sports Village. As suecas não precisavam de vencer e estavam na expectativa, enquanto as portuguesas tinham de triunfar e tentaram rapidamente aproximar-se da baliza da guarda-redes Hedvig Lindahl, atleta que actua no Atlético Madrid em Espanha.

No entanto as ofensivas portuguesas esbarravam na defesa sueca que tentava controlar as atletas lusas.

A Suécia acabou por abrir o marcador aos 21 minutos de jogo com um tento da centro-campista Filippa Angeldal, atleta que actua no Manchester City na Inglaterra.

Filippa Angeldal vai acabar por ser a melhor jogadora desta primeira parte com um segundo tento aos 45 minutos.

A vencer por 0-2, as suecas vão ter uma pontinha de sorte aos 45+2 minutos com um terceiro golo a encerrar as aspirações das portuguesas. Num momento de confusão na área lusa, foi a defesa Carole Costa que acabou por empurrar o esférico para dentro da baliza de Patrícia Morais, uma das duas novidades do onze inicial deste domingo, 17 de Julho. De notar que a outra entrada para o onze inicial foi a ponta-de-lança Kika Nazareth.

No intervalo, Portugal perdia por 0-3, tinha ficado sem a lateral-direita Catarina Amado e sabia que tinha de vencer para chegar aos quartos-de-final num estádio repleto com mais de 7 mil espectadores, com muitos suecos e também muitos portugueses vestidos à rigor com as camisolas dos respectivos países.

A segunda parte começou da pior maneira para Portugal. A Suécia marcou novamente aos 54 minutos de grande penalidade apontada pela ponta-de-lança Kosovare Asllani, atleta que já representou o PSG, o Real Madrid, o Manchester City e vai agora vestir a camisola do AC Milan.

Apenas seis minutos depois, a ponta-de-lança sueca Stina Blackstenius vai marcar um quinto golo que vai ser anulado devido a um fora-de-jogo.

A perder por 0-4, as portuguesas vão tentar chegar ao tento de honra. Francisco Neto, selecionador de Portugal, vai promover estreias nesta edição 2022 do Euro Feminino com as entradas da defesa Sílvia Rebelo e da centro-campista Andreia Faria, isto para além das jogadoras que já tinham alguns minutos nos precedentes jogos e que também acabaram por entrar neste jogo: os casos de Joana Marchão, Fátima Pinto e Telma Encarnação.

Nos minutos finais, e apesar dos esforços para marcar um golo, as portuguesas vão sofrer um quinto e último golo, desta vez sem fora-de-jogo, apontado pela ponta-de-lança sueca Stina Blackstenius, aos 90+1 minutos, atleta que actua no Arsenal na Inglaterra.

A Suécia venceu por 5-0 a Selecção Portuguesa e terminou no primeiro lugar com 7 pontos no Grupo C, à frente dos Países Baixos também com sete pontos, mas com uma diferença de golos inferior (ndr: +6 contra +4).

De notar que os Países Baixos derrotaram a Suíça por 4-1 na cidade de Sheffield. Isto significa que as suíças terminaram no terceiro lugar com um ponto, enquanto Portugal ficou no último também com um ponto.

Nos quartos-de-final, os Países Baixos vão defrontar a França, enquanto a Suécia ainda não conhece o adversário entre Bélgica, Itália e Islândia.

Quanto a Portugal fica fora da prova na fase de grupos como em 2017. No entanto, em 2017, as portuguesas tinham vencido a Escócia por 2-1, para além das derrotas perante a Inglaterra (1-2) e a Espanha (0-2), e tinham sido eliminadas devido à diferença particular visto que as escocesas e as espanholas também tinham 3 pontos. Em 2017, a Inglaterra com 9 pontos e a Espanha com 3 tinham alcançado os quartos-de-final numa prova ganha pelos Países Baixos em território... holandês.

