Sílvia Rebelo: «Portugal pode fazer história neste Euro Feminino»

A Selecção das Quinas terá de vencer a Suécia na última jornada para chegar aos quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino. Após duas jornadas, as portuguesas têm um ponto e ocupam o terceiro lugar no Grupo C.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino defronta neste domingo, 17 de Julho, a Suécia num jogo a contar para a terceira e última jornada do Grupo C do Campeonato da Europa que decorre na Inglaterra. Portugal tem de vencer para seguir em frente na prova.

Até agora as lusas empataram a duas bolas frente à Suíça, e perderam por 2-3 frente aos Países Baixos.

Recorde-se que as duas primeiras selecções de cada grupo seguem em frente na prova.

Em conferência de imprensa, Sílvia Rebelo, internacional portuguesa que actua no Benfica, afirmou que a Selecção Portuguesa vai dar tudo frente à Suécia e que Portugal pode fazer história.

A atleta portuguesa de 33 anos, que já representou o Fundação Laura Santos, o Sporting de Braga e o SL Benfica em território português, admitiu no entanto que a pressão está do lado das suecas.

Que peso tem este jogo para Portugal?

Sílvia Rebelo: A responsabilidade é sempre a mesma quando se representa Portugal. A pressão, essa, acho que está do lado da Suécia, elas é que são do topo mundial. Nós sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas também sabemos da nossa competência. E já que chegámos aqui a depender só de nós, vamos acreditar que podemos fazer história.

Estavam à espera de ter estes desempenhos frente à Suíça e frente aos Países Baixos?

Sílvia Rebelo: Sabemos da nossa competência. Sabemos da nossa evolução. Se olharmos para trás, há uns anos atrás, sabíamos que íamos ser os patinhos feios. Mas neste momento já sabemos que as equipas já nos respeitam por tudo o que temos feito até aqui e para nós isso é um orgulho imenso.

Sente que a Suécia vai estar muito pressionada?

Sílvia Rebelo: A verdade é que a pressão está do lado delas. Elas é que têm por obrigação passar a fase de grupos. No entanto, nós temos sido competentes até aqui, demonstrámos isso nos dois jogos, embora o início de cada jogo não tenha sido o melhor. Mas não é qualquer equipa que está a perder por duas vezes, por 2-0, consegue empatar e acaba a tentar vencer os jogos. A Suécia vai estar atenta, e nós, com todo o respeito, vamos ser muito competentes porque queremos acabar o jogo a sorrir.

A Suécia é muito diferente das equipas que defrontaram até agora: Suíça e Países Baixos?

Sílvia Rebelo: A Suécia é uma equipa bastante física, nós sabemos disso. No entanto, os Países Baixos também eram uma equipa física. Sabemos do poderio ofensivo da Suécia, mas nós estamos preparadas, treinamos para isso, e acho que o desempenho que tivemos nos outros jogos, nos vai dar mais experiência para este confronto frente às suecas.

A aventura de 2017 é muito diferente desta, de 2022?

Sílvia Rebelo: Acho que somos uma equipa muito mais madura, sem dúvida. Uma equipa que está a perder por 2-0 e consegue dar a volta ao resultado, da maneira como deu, acabando a tentar vencer o jogo, mostra que a nossa equipa está bastante madura.

Como é que estão fisicamente?

Sílvia Rebelo: A equipa está preparada para o jogo deste domingo. A preparação foi feita da melhor maneira. Já temos dois jogos realizados, mas é neste patamar que queremos andar e para andar neste patamar sabemos que temos de estar preparadas para estes jogos. Acho que a parte mental vai ser mais importante do que o físico frente à Suécia.

Uma mensagem para os portugueses?

Sílvia Rebelo: Nós sabemos que eles gostam de ver os nossos jogos. Nós sabemos que eles estão conosco. Eles que continuem a apoiar-nos, que acreditem em nós, porque nós também vamos acreditar que vamos fazer história.

Sílvia Rebelo, internacional portuguesa 17-07-2022

Sílvia Rebelo(centro), internacional portuguesa. © Cortesia Hernâni Pereira/FPF

