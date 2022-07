Tatiana Pinto: «Só dependemos de nós para seguir em frente no Euro Feminino»

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa somente permanecerá na Inglaterra se vencer a Suécia no terceiro e último jogo do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Portuguesa defronta a Suécia num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada do Grupo C. Um triunfo é imperativo para evitar a eliminação de Portugal.

As portuguesas ocupam o terceiro lugar no grupo com um ponto e estão a três da Suécia e dos Países Baixos.

Portugal ocupa o terceiro lugar com um ponto no Grupo C, os mesmos pontos que a Suíça.

As holandesas lideram o Grupo C com quatro pontos, à frente das suecas que também têm o mesmo número de pontos.

Recorde-se que os dois primeiros países de cada grupo seguem em frente para os quartos-de-final.

Em declarações aos jornalistas, Tatiana Pinto, centro-campista portuguesa que actua no Levante, afirmou que Portugal podia ter alcançado um melhor resultado frente aos Países Baixos na segunda jornada.

A atleta portuguesa de 28 anos, que já representou o Clube de Albergaria e o Sporting Clube de Portugal em território português, o SC Sand na Alemanha, o Bristol na Inglaterra, e o Levante em Espanha, realçou que a Selecção das Quinas apenas depende de si para seguir em frente na prova.

O que será necessário fazer frente à Suécia?

Tatiana Pinto: É corrigir os aspectos iniciais, estarmos extremamente concentradas, não cometer erros que aqui pagam-se muito caros, e vamos com tudo para o último jogo. Só dependemos de nós. Vamos estar bem frente à Suécia.

Acha que os portugueses têm uma boa opinião?

Tatiana Pinto: Acho que a opinião dos portugueses está a mudar, relativamente a nós. Espero que eles não tenham deixado de acreditar em nós. De certeza que os portugueses estão a criar mais empatia conosco e isso também é um dos nossos objetivos. Que eles nunca desistam de nós, como nós nunca desistimos dentro de campo. O jogo contra a Suécia vai ser uma final e tudo é possível.

Quando marcaram o 2-2 frente aos Países Baixos, o que sentiram?

Tatiana Pinto: Foi fantástico. Sentimos nos olhos das holandesas que elas tinham medo. É sinal de muito respeito.

Como é que se sente?

Tatiana Pinto: Sinto-me bem mas sentir-me-ia bem melhor se Portugal tivesse vencido frente aos Países Baixos, por exemplo, ou até um empate. Acho que mais cinco ou dez minutos e conseguimos marcar novamente frente às holandesas. Estou orgulhosa das minhas colegas, de toda a equipa. Tenho muito orgulho de ser portuguesa. Tenho a certeza que ainda vamos fazer coisas melhores.

Como está fisicamente?

Tatiana Pinto: Está tudo bem comigo. O importante era recuperar, corrigir as coisas que não correram bem e no último jogo estaremos todas disponíveis para ajudar no que for preciso e onde for necessário.

Tatiana Pinto, internacional portuguesa 15-07-2022

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro