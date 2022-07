Futebol Feminino: França e Bélgica nos quartos de final do Euro 2022

Futebol Feminino

A França e a Bélgica apuraram-se para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Os dois últimos jogos da terceira e derradeira jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol feminino decorreram em Rotherham e em Manchester, na Inglaterra.

França tremeu e empatou

A Selecção francesa empatou a uma bola frente à Islândia em Rotherham na terceira jornada do Grupo D.

O tento francês foi apontado durante o primeiro minuto de jogo por Melvine Malard, enquanto o golo islandês foi marcado no último minuto do encontro por Dagný Brynjarsdóttir.

A França terminou no primeiro lugar no Grupo D com sete pontos. As francesas já estavam apuradas para os quartos-de-final. Quanto à Islândia acabou no terceiro posto com três pontos.

Bélgica venceu duelo frente à Itália

As belgas alcançaram o apuramento para os quartos após o triunfo por 1-0 frente às italianas, em Manchester, num jogo a contar para o Grupo D.

O único tento do encontro foi apontado aos 49 minutos por Tine De Caigny.

Um golo que permitiu às belgas terminar no segundo lugar com 4 pontos, enquanto as italianas acabaram na última posição com apenas um ponto.

França e Bélgica seguem em frente na prova.

Nos quartos-de-final, os Países Baixos vão defrontar a França, enquanto a Suécia vai medir forças com a Bélgica.

Campeonato da Europa de futebol feminino. © AFP - BEN STANSALL

