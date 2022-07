Volodymyr Zelensky suspende duas grandes figuras do estado ucraniano

Irina Venediktova, procuradora geral e Ivan Bakanov, amigo de infância de Zelensky, e chefe dos serviços secretos ucranianos (SBU) estão suspeitos de terem traído a Ucrânia. Uma situação que está a ser investigada pelo governo ucraniano depois que dezenas casos de colaboração com a Russia, terem sido notificados nos serviços geridos por Ivan Bakanov.

Em declarações à televisão ucraniana, o director adjunto do gabinete da presidência, Andriy Smyrnov, esclareceu que as duas figuras ainda não foram demitidas, apenas suspensas, e que a situação está a ser investigada. Smyrnov adiantou ainda que os suspeitos podem ser reintegrados se não forem considerados culpados.

Desde do início da guerra, 651 inquéritos sobre possíveis casos de colaboração com a Rússia foram abertos, informou ontem o presidente da Ucrânia na rede social Telegram. Segundo o executivo, o problema é que muitos colaboradores do Estado ucraniano não fugiram da região ocupada pela Rússia. Para Zelensky, isto é uma prova de que dezenas de pessoas “trabalham contra a Ucrânia”.

Entretanto, no dia em que a União Europeia deve analisar uma novas série de sanções a serem adoptadas contra Moscovo, Dmytro Kuleba chefe da diplomacia ucraniana, apelou os seus interlocutores a “não ceder” a Vladimir Putin. Na reunião desta segunda-feira, os ministros dos Negocios Estrangeiros da União Europeia deveriam também aprovar uma verba de 500 milhões de Euros suplementares para a aquisição de armas a favor da Ucrânia, o que faz ascender a 2 mil milhões de Euros o total do apoio europeu à Ucrânia em matéria de defesa

Weapons: grateful for the extra €500 mln under the EPF and urge additional bilateral military aid. Sanctions: energy embargo, price cap on oil, ban on all Russian TV channels. I encourage EU states to support the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine 2/2