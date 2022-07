Rússia / Turquia

Erdogan reúnido com Putin para desbloquear cereais ucranianos retidos em Odessa

Recep Erdogan e Vladimir Putin em Moscovo no dia 5 de Março de 2020. REUTERS - POOL

Texto por: José Pedro Tavares 2 min

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan encontra-se neste momento reunido com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Teerão –o primeiro encontro face a face entre os dois desde que a guerra na Ucrânia começou no fim de Fevereiro- para tentar confirmar uma solução para as cerca de 25 milhões de toneladas de cereais ucraniano, ainda da colheita do ano passado, armazenados nos silos do porto de Odessa, e retidos devido ao bloqueio naval russo.