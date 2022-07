Europa: Onda de calor extremo continua a espalhar-se pelo continente

Na Europa, uma onda de calor extremo, que está a castigar o continente há cerca de uma semana, e que segundo dados oficiais, já provocou mais de mil mortos, continua a espalhar-se para o resto do continente.

Publicidade Continuar a ler

Além do calor, vários incêndios florestais têm atingido alguns países como a França, Espanha, Portugal, Croácia e a Grécia.

No total, os incêndios florestais já consumiram mais de 43.000 hectares em Portugal, segundo indica o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Um casal de idosos que tinha tentado fugir dos incêndios na zona de Murça, no norte do país, foi encontrado morto na segunda-feira, dentro de um carro que se tinha despistado e foi consumido pelas chamas.

Em Espanha, os incêndios constituem "a pior emergência desde que há registos", considerou o director-geral da Protecção Civil espanhola, Leonardo Marcos. De acordo com a agência Europa Press, mais de 30.000 hectares arderam até ao momento.

Em França, a situação continua a preocupar as autoridades. No sudoeste do país os esforços reunidos continuam a travar uma luta contra as chamas que consumiram cerca de 20.000 hectares de terras, de acordo com a câmara municipal de Gironda. O fumo está a obrigar a evacuação de milhares de pessoas e inclusivamente animais.

Enquanto isso, no Reino Unido, o alerta vermelho foi accionado pela primeira vez. O Met Office, serviço nacional de meteorologia, confirmou que 40,2 °C foram registados no aeroporto de Heathrow (Londres), algo inédito naquele país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro