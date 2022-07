Presidentes da Rússia, Turquia e Irão reúnem-se em Teerão esta terça-feira

Irão

Os presidentes iraniano, russo e turco se reunirão esta terça-feira 19 de Julho em Teerão para discutir principalmente sobre o conflito sírio, mas também a guerra na Ucrânia e o seu impacto na economia mundial.

Trata-se da segunda viagem de Vladimir Putin ao estrangeiro desde o início do conflito na Ucrânia, a 24 de Fevereiro.

Na agenda deste encontro estarão questões alimentares e de segurança.

Trata-se de uma cimeira criada em 2017 pelos três países, no âmbito do processo de Astana, para restabelecer a paz na Síria.

Isto surge num momento em que a Turquia ameaça, desde Maio, com uma operação militar para estabelecer uma “zona de segurança” de 30 quilómetros de profundidade na fronteira com a Síria.

O presidente turco espera obter a aprovação dos seus homólogos para atacar as áreas controladas pela milícia curda das Unidades de Protecção Popular (YPG), que a Turquia estima ser o braço armado do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), uma organização que luta pela independência do Curdistão turco.

Em seguida, os presidentes da Rússia, Turquia e Irão deverão redigir um documento sobre as exportações de cereais da Ucrânia.

Em causa está um acordo entre a Rússia, a Ucrânia e as Nações Unidas, a ser mediado pelo mandatário turco Recep Tayyip Erdogan, para garantir o escoamento de 25 milhões de toneladas de cereais bloqueados nos portos ucranianos, e evitar uma crise alimentar mundial.

Este encontro acontece dias após a visita do presidente norte-americano, Joe Biden, à Arábia Saudita e a Israel, marcada por um pacto assinado entre os Estados Unidos e Israel para garantir que o Irão “jamais conseguirá obter armas nucleares”.

