Andreia Faria: «Não vou esquecer o dia da minha estreia com Portugal, nunca!»

A Selecção Portuguesa de futebol feminino foi eliminada do Campeonato da Europa que decorre na Inglaterra após a fase de grupos.

Este Europeu, que decorre em território britânico até 31 de Julho, também foi uma oportunidade para várias jogadoras portuguesas se estrearem na prova.

Francisco Neto, selecionador de Portugal, promoveu duas estreias nesta edição 2022, no decorrer do jogo frente às suecas, com as entradas da defesa Sílvia Rebelo e da centro-campista Andreia Faria.

Em entrevista à RFI, Andreia Faria, futebolista portuguesa que actua no Benfica, estava orgulhosa pela estreia no Campeonato da Europa, isto apesar da derrota frente à Suécia.

A atleta de 22 anos, que já representou o Vilaverdense e o Benfica em território luso, também analisou a prova que realizou a Selecção Portuguesa.

Que balanço podemos fazer desta prova?

Andreia Faria: Eu acho que podemos estar muito orgulhosas do percurso que fizemos até aqui. Conseguimos provar aquilo que realmente somos capazes. Fizemos dois bons jogos, os dois primeiros foram bastante positivos. Este terceiro não correu como nós desejávamos, mas não podemos deitar a toalha ao chão e temos de estar contentes por aquilo que conseguimos demonstrar principalmente frente aos Países Baixos no segundo jogo que é uma potência mundial.

Como foi a sua estreia?

Andreia Faria: É um sentimento inexplicável, eu nunca tinha estado presente num Europeu. É a minha primeira vez e ainda por cima com a Selecção ‘A’ é um motivo de orgulho, é sempre especial. Não vou esquecer este dia, nunca. Ainda por cima contra uma potência como a Suécia, um jogo complicado, foi incrível poder pisar o relvado neste jogo.

É complicado entrar durante o decorrer do jogo?

Andreia Faria: Sim é sempre complicado. Entrar ao meio dos jogos, é sempre uma tarefa difícil, mas as minhas colegas ajudaram-me muito. É um grupo muito unido e ajuda sempre muito quem entra.

O que podemos dizer desta aventura?

Andreia Faria: É uma aventura incrível. Só podemos estar orgulhosas daquilo que foi o nosso percurso neste Europeu. Esperamos voltar em breve e conseguir fazer ainda melhor do que este ano.

Andreia Faria, internacional portuguesa 18-07-2022

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

