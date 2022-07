Comissão Europeia apela aos países a reduzir o consumo de gás

União Europeia

A comissão Europeia apresentou na tarde da quarta-feira, 20 de julho, uma série de propostas para combater a crise energética que ameaça deixar o continente numa situação crítica no inverno. Bruxelas também aprovou um embargo sobre as exportações de ouro da Rússia, naquela que é a sétima onda de sanções aplicadas desde o início do conflito na Ucrânia.

Antevendo novas reduções, ou um eventual corte total do fornecimento de gás russo, a Comissão Europeia (CE) anunciou esta tarde o seu plano “poupar gás para um inverno seguro” e para combater a crise energética que afecta o continente desde o início da guerra na Ucrânia.

De acordo com a presidente da Comissão da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, "a Rússia usa o gás como arma" e "em caso de interrupção total, a Europa deve estar preparada”.

Recorde-se que o gasoduto Nord Stream 1, pelo qual transita um terço das exportações de gás russo para a Europa, está fechado desde o dia 11 de Julho "para manutenção" segundo Moscovo. Porém, a Rússia anunciou que no futuro só poderá operar o gasoduto a 20% da sua capacidade total, sendo que cerca de metade dos países do bloco já estavam afectados por entregas reduzidas.

Ursula von der Leyen sublinha que "todos os consumidores, administrações públicas, famílias, proprietários de edifícios públicos, fornecedores de energia e indústria podem e devem tomar medidas para poupar gás”.

No pacote de medidas adoptadas, a Comissão propôs uma meta para a redução do consumo de gás no bloco em 15% até à próxima primavera.

Está ainda previsto que a Comissão Europeia possa decretar uma situação de emergência na União Europeia, perante um eventual corte do fornecimento de gás russo, com o racionamento e a redução do fluxo a serem medidas de último recurso.

Adicionalmente, Bruxelas também aprovou esta quarta-feira (20) um embargo sobre as exportações de ouro da Rússia, naquela que é a sétima onda de sanções aplicadas desde o início do conflito na Ucrânia. Este embargo prevê o congelamento dos activos do banco russo Sberbank, e ampliar a lista de personalidades sancionadas.

