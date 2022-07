Discórdia entre Turquia e Irão sobre a Síria marca a cimeira em Teerão

Rússia / Turquia / Irão

via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

O encontro de terça-feira, 19 de Julho, entre os presidentes do Irão, da Rússia e da Turquia em Teerão foi principalmente marcado pela discórdia entre o Irão e a Turquia sobre o plano de Erdogan de intervir na Síria.

O encontro de terça-feira, 19 de Julho, entre os presidentes do Irão, da Rússia e da Turquia em Teerão, chegou ao fim com vários pontos de convergência entre os países. Contudo, a reunião foi principalmente marcada pela discórdia entre o Irão e a Turquia sobre o plano de Erdogan de intervir na Síria.

O dia foi marcado por uma série de encontros bilaterais, seguidos de uma cimeira tripartida sobre a Síria.

Durante o encontro de Putin com o líder turco, a ênfase estava nas exportações de cereais ucranianos. Contudo, não tendo chegado a uma conclusão, o chefe de Estado russo agradeceu a mediação da Turquia, e declarou que o diálogo foi construtivo e que progressos foram alcançados.

Por outro lado, o líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, reiterou o seu apoio à invasão russa da Ucrânia. De acordo com ele, se a Rússia não tivesse lançado uma ofensiva na Ucrânia, o Ocidente ajudaria a Ucrânia a lançar uma ofensiva contra a Crimeia.

Já relativamente ao conflito sírio, a cimeira foi marcada por tensões entre os presidentes turco e iraniano.

Enquanto o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, disse que é contra a ofensiva turca na Síria, o mandatário turco expressou a sua oposição.

Segundo ele, o exército turco está disposto em continuar com a sua operação militar para remover as milícias curdas da Síria “sem o apoio de ninguém”, se tal for necessário.

Os três países divulgaram uma declaração conjunta após a cimeira tripartida. Entre os pontos principais, está o compromisso com a soberania e a integridade territorial da Síria, e o consenso em eliminar a ameaça terrorista do país.

A próxima cimeira sobre a Síria foi agendada para o final de 2022 na Rússia.

