Duelo Rishi Sunak e Liz Truss na corrida para a chefia do governo britânico

Rishi Sunak, à esquerda e Liz Truss, à direita, são os dois finalistas na corrida para a sucessão a Boris Johnson. © Reuters - Montagem RFI

Texto por: RFI 2 min

O antigo ministro britânico das finanças Rishi Sunak e a actual ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truzz são os dois últimos candidatos em liça para suceder a Boris Johnson que se demitiu do cargo de Primeiro-Ministro no passado dia 7 de Julho, na sequência de vários escândalos que acabaram por desacreditá-lo inclusivamente junto de alguns sectores do seu próprio partido.