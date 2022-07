Futebol Feminino: Inglaterra nas meias-finais do Euro 2022

Futebol

A Selecção inglesa de futebol feminino apurou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. As inglesas eliminaram as espanholas por 2-1 após prolongamento.

O primeiro jogo dos quartos-de-final estava marcado para esta quarta-feira, 20 de Julho, entre a Inglaterra e a Espanha.

A Selecção anfitriã tinha dominado os três primeiros jogos, na fase de grupos, e parecia ser a grande favorita neste encontro.

As inglesas venceram por 1-0 a Áustria, por 8-0 a Noruega e por 5-0 a Irlanda do Norte. 14 golos apontados e nenhum sofrido em três jogos, acabando no primeiro lugar no Grupo A.

Mas os encontros da fase de grupos são diferentes da fase de eliminação.

As espanholas terminaram no segundo lugar no grupo B com seis pontos. A Selecção espanhola venceu a Finlândia por 4-1 e a Dinamarca por 1-0, mas foi derrotada pela Alemanha por 0-2.

O favoritismo estava do lado da Inglaterra.

Primeira parte sem golos, segunda parte com festejos

Em Brighton and Hove, perante cerca de 29 mil espectadores, a Espanha entrou melhor, sem pressão, e tentou chegar ao golo sem conseguir concretizar as oportunidades.

A Inglaterra respondeu timidamente, mas parecia estar a passar ao lado do jogo.

Tanto é que na segunda parte, as espanholas conseguiram abrir o marcador com um tento apontado por Esther González aos 54 minutos de jogo.

A vencer por 0-1, a selecção espanhola tentou resistir à reacção das inglesas que ocorreu aos… 84 minutos de jogo.

A ponta-de-lança do Manchester United, Ella Toone, de 22 anos, salvou a Inglaterra com um tento que deu o empate e por consequência o prolongamento. Primeiro golo na prova para Ella Toone, e um tento importante para as inglesas.

Inglaterra sorriu no prolongamento

No prolongamento a Inglaterra continuou a dominar e a criar oportunidades. Aos 96 minutos, pela primeira vez no encontro, as inglesas passaram para a frente no marcador com um tento apontado por Georgia Stanway, atleta que vai jogar no Bayern Munique na próxima época.

A Inglaterra venceu por 2-1 a Espanha, com muitas dificuldades, mas continua em prova e com possibilidades de chegar ao título europeu em casa.

Nas meias-finais, as britânicas vão defrontar o vencedor do encontro entre a Suécia e a Bélgica que decorre na sexta-feira 22 de Julho no estádio Leigh Sports Village, em Leigh, cidade perto de Manchester.

Euro Feminino 2022. © AFP - GLYN KIRK

