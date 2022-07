Gasoduto Nord Steam 1 retoma o fornecimento de gás para a Europa

Europa – Rússia

O gasoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia à Alemanha, foi reiniciado esta quinta-feira, 21 de Julho, após dez dias de manutenção. O governo alemão temia que o gasoduto não fosse reaberto por Moscovo após as obras, e provocasse uma crise energética.

Segundo os dados da Nord Stream AG, o consórcio da gigante russa Gazprom dedicado à exploração do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, o fluxo de gás já atingiu 40% da capacidade máxima, tal como ocorria antes da manutenção.

Por sua vez, o chefe da Agência Federal de Redes da Alemanha, Klaus Müller, escreveu no Twitter que a empresa russa retomaria as exportações a somente 30% da sua capacidade total. Ele ainda acrescentou que "infelizmente, a incerteza política e o corte de 60% a partir de meados de Junho permanecem".

No mês passado, a Rússia reduziu o fluxo de gás através do gasoduto para cerca de 40% da sua capacidade máxima, culpando o atraso na reparação de uma turbina que estava a ser efectuada em Montreal, no Canadá, pela empresa alemã Siemens.

A Comunidade Europeia rebateu as acusações, dizendo que se trata de uma resposta de Vladimir Putin às sanções impostas após a invasão da Ucrânia a 24 de Fevereiro.

Antes do começo do conflito, o gasoduto que cruza o Mar Báltico fornecia sozinho cerca de 40% do gás consumido pela União Europeia.

