Sri Lanka

Ranil Wickremesinghe tomou posse como Presidente do Sri Lanka

Áudio 01:17

Ranil Wickremesinghe (centro), Presidente do Sri Lanka. © VIA REUTERS - PRESIDENT'S MEDIA OFFICE

Texto por: Marco Martins 2 min

O novo Presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, de 73 anos, tomou posse nesta quinta-feira, 21 de Julho. Vindo de uma família rica, sobrinho de um ex-chefe de Estado e já seis vezes primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe tornou-se o Presidente do Sri Lanka, isto após o antigo Presidente ter fugido do país após uma crise política e económica, que permanece.