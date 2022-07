Reino Unido: Seguimento do duelo final para o cargo de primeiro-ministro

Reino Unido

O antigo ministro britânico das finanças Rishi Sunak e a actual ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truzz são desde ontem os dois últimos candidatos em liça para suceder a Boris Johnson que se demitiu do cargo de Primeiro-Ministro no passado dia 7 de Julho.

Ao longo das próximas semanas, os cerca de 200 mil membros do partido conservador são chamados a eleger por correspondência o futuro chefe do governo britânico cujo nome será conhecido no dia 5 de Setembro.

Brancos, 63% homens, mais de 50 anos e residentes no sul de Inglaterra.

Este é o perfil médio dos cerca de 160 mil militantes de base do partido Conservador, ou seja, 0,4% do eleitorado total no Reino Unido, que vai decidir que será o sucessor de Boris Johnson como líder Conservador e próximo primeiro-ministro britânico.

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak e a actual ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss são os dois finalistas e a campanha já começou.

Apesar de terem sido colegas no governo, Truss critica a carga fiscal que subiu nos últimos anos e quer cortes imediatos, disse hoje à BBC.

“O que eu quero é aumentar a receita de impostos fazendo crescer a economia, não estrangular o crescimento com o aumento de impostos”.

Sunak é mais prudente e avisa que cortes nos impostos pode aumentar ainda mais a inflação e fazer crescer a dívida pública.

São duas visões diferentes dentro do partido, que têm exposto fracturas e ataques pessoais feios entre candidatos.

Sem nomear um favorito, Boris Johnson deixou claro quem apoia na despedida do parlamento: "Quero usar os últimos segundos para dar alguns conselhos ao meu sucessor: corte impostos e faça uma desregulamentação onde puder para fazer deste país o melhor para se viver e investir, que já é. Quero agradecer a todos aqui e 'hasta la vista, baby'!".

O vencedor só será conhecido dentro de seis semanas, a 05 de Setembro.

Ouça aqui a correspondência de Bruno Manteigas, correspondente em Londres.

Correspondência de Bruno Manteigas, 21/07/2022

