Futebol Feminino: Alemanha nas meias-finais após derrotar Áustria

Futebol Feminino

A Alemanha venceu por 2-0 a Áustria, com o primeiro tento a ser apontado por Lina Magull (direita), no Euro Feminino 2022.

A Selecção alemã de futebol feminino apurou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. As germânicas eliminaram as austríacas por 2-0.

O segundo jogo dos quartos-de-final estava marcado para esta quinta-feira, 21 de Julho, entre a Alemanha e a Áustria.

A Selecção germânica tinha dominado os três primeiros jogos, na fase de grupos, e era a grande favorita neste encontro.

As alemãs venceram por 4-0 a Dinamarca, por 2-0 a Espanha e por 3-0 a Finlândia. 9 golos apontados e nenhum sofrido em três jogos, acabando no primeiro lugar no Grupo B.

Quanto à Áustria foi uma das surpresas da fase de grupos.

As austríacas terminaram no segundo lugar no grupo A com seis pontos. A Selecção austríaca venceu a Irlanda do Norte por 2-0 e a Noruega por 1-0, mas foi derrotada pela Inglaterra por 0-1.

A Áustria eliminou a Noruega, que já venceu duas vezes a prova - 1987 e 1993.

Alemanha dominou e venceu

Em Londres, perante cerca de 16 mil espectadores, a Áustria entrou melhor, sem pressão, e tentou chegar ao golo, mas sem criar grandes oportunidades.

A Alemanha controlou o jogo e quando foi necessário acelerar, aumentou o ritmo do encontro.

Aos 25 minutos, as germânicas vão abrir o marcador com um tento apontado pela centro-campista Lina Magull, jogadora do Bayern Munique.

A vencer por 1-0, a selecção alemã vai gerir e controlar as iniciativas austríacas.

Isto até encerrar o marcador aos 90 minutos com um golo apontado pela ponta-de-lança Alexandra Popp, que joga no Wolfsburgo.

A Alemanha venceu por 2-0 a Áustria e continua em prova

Nas meias-finais, as germânicas vão defrontar o vencedor do encontro entre a França e os Países Baixos que decorre no sábado 23 de Julho em Rotherham.

De notar que uma outra equipa já está nas meias-finais: a Inglaterra. As inglesas venceram a Espanha por 2-1 após prolongamento na cidade de Brighton and Hove. Nas meias-finais, as britânicas vão defrontar o vencedor do encontro entre a Suécia e a Bélgica que decorre na sexta-feira 22 de Julho no estádio Leigh Sports Village, em Leigh, cidade perto de Manchester.

Euro Feminino 2022. © AFP - JUSTIN TALLIS

