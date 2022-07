Rute Costa: «O Euro Feminino foi fantástico e Portugal realizou jogos de alto nível»

Futebol Feminino

O Campeonato da Europa de futebol feminino entrou na fase decisiva com os quartos-de-final. Duas selecções já alcançaram as meias-finais: Inglaterra e Alemanha.

Publicidade Continuar a ler

Duas equipas já alcançaram o apuramento para as meias-finais: A Inglaterra venceu a Espanha por 2-1 após prolongamento na cidade de Brighton and Hove, enquanto a Alemanha derrotou por 2-0 a Áustria em Londres, a capital britânica.

Ainda faltam dois jogos por realizar: a Suécia vai medir forças com a Bélgica, enquanto a França vai defrontar os Países Baixos.

Este Europeu, que decorre em território britânico até 31 de Julho, contou com a presença da Selecção Portuguesa que foi eliminada na fase de grupos.

A Selecção das Quinas ficou no quarto lugar no Grupo C com um ponto. As portuguesas empataram a duas bolas frente à Suíça na primeira jornada, perderam por 2-3 frente aos Países Baixos na segunda jornada e foram derrotadas por 0-5 pela Suécia na terceira e derradeira jornada.

Portugal acabou por sofrer dez golos neste torneio e muitos foram apontados de bolas paradas.

Em entrevista à RFI, Rute Costa, guarda-redes portuguesa que actua no Benfica, admitiu que as bolas paradas são um problema, mas afirmou que a Selecção das Quinas vai tentar melhorar nesses aspectos para os próximos compromissos.

A futebolista de 28 anos, que já representou o Boavista, o Clube de Albergaria, o Sporting de Braga, o Famalicão e o Benfica em território luso, começou por fazer um balanço da prova que realizou a Selecção Portuguesa.

Que balanço podemos fazer da prova?

Rute Costa: Podemos fazer um balanço positivo. Os primeiros dois jogos foram de um nível muito alto. Conseguimos cumprir aquilo que foi pedido da melhor forma. Frente aos Países Baixos não conseguimos cumprir tão bem. Saímos um bocadinho frustradas desse jogo. Queríamos fazer história por Portugal. Infelizmente não foi possível, mas acredito que, com a qualidade que temos vindo a apresentar, será possível mais para a frente fazer história.

As bolas paradas foram o maior problema?

Rute Costa: Nós sabemos que não há remédio para crescer. Sabemos que as outras selecções são mais fortes nesses campos porque apresentam alturas diferentes. Portanto nós tentamos colmatar isso com um choque, tentar antecipar, mas é difícil. É muita diferença de altura e provavelmente temos de arranjar alguma estratégia. Temos tentado colmatar essa dificuldade e temos conseguido, mas há jogos em que não é possível.

Há uma vertente psicológica nesse problema das bolas paradas?

Rute Costa: Não acredito que seja psicológico. Claro que nós sabemos que é uma fragilidade e quando se conhece uma fragilidade, até se fica mais alerta nessas situações. Infelizmente aconteceu que sofremos muitos golos de bola parada. Acho que a equipa técnica vai ter isso em atenção, e as jogadoras também vão tentar melhorar nesse aspecto.

Como é que foi essa aventura no Euro Feminino 2022?

Rute Costa: Foi fantástico. Felizmente também tive a sorte de estar presente em 2017. Notei um grande crescimento, uma grande evolução. Todo o ambiente, toda a envolvência é bastante diferente. Foi uma experiência única e espero que estejamos mais vezes em fases finais.

O que pode prometer aos portugueses para os próximos compromissos?

Rute Costa: Continuaremos com esta atitude. Tentar dar o máximo de nós. E acredito que à medida que os anos vão passando, nós estamos cada vez mais competentes e com mais capacidade para estar a este nível. Eles podem esperar de nós: uma grande atitude e uma grande vontade de participar cada vez mais nestas fases.

Rute Costa, internacional portuguesa 18-07-2022

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - OLI SCARFF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro