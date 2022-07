Assalto ao Capitólio: ex-assessor de Donald Trump considerado culpado

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, Steve Bannon foi considerado culpado de desobediência criminosa ao Congresso, depois de ter ignorado uma intimação judicial para testemunhar perante a comissão que investiga o assalto ao Capitólio.

O ex-assessor foi o estratega e o principal responsável pela campanha que alçou o ex-presidente à Casa Branca em 2016.

Mesmo após ter sido afastado em Agosto de 2017, Steve Bannon permaneceu próximo de Donald Trump, e chegou a trocar mensagens com ele na véspera do ataque à sede do Capitólio.

De acordo com os advogados do Departamento de Justiça norte-americano, "o réu escolheu lealdade a Donald Trump em detrimento da lei” e se sentiu "acima da lei" ao ignorar uma convocação legal e "obrigatória" do Congresso.

Entretanto, Bannon já reagiu à condenação. Dirigindo-se aos jornalistas, disse que apesar de ter perdido a batalha, não perderá esta guerra.

Por sua vez, o seu advogado, que estima tratar-se de um acto de vingança política, diz estar confiante de que vencerão o recurso.

A leitura da sentença final foi agendada para 21 de Outubro. Se for considerado culpado, a pena máxima é de um ano de prisão para cada uma das duas acusações, bem como multas que podem ir dos 100 aos 100 mil dólares.

O assalto ao Capitólio ocorreu a 6 de Janeiro de 2021, quando partidários do ex-presidente Donald Trump, invadiram o edifício enquanto as duas casas legislativas se reuniam para ratificar a vitória de Joe Biden.

Até ao momento, mais de 850 pessoas foram presas em ligação com o ataque. A insurreição, que ocorreu a 6 de Janeiro de 2021, deixou pelo menos cinco mortos e 140 agentes da polícia feridos.

