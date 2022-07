Futebol Feminino

Futebol Feminino: França eliminou detentoras do título e segue em frente no Euro 2022

A França venceu por 1-0 os Países Baixos, após prolongamento, nos quartos-de-final do Euro Feminino. © AFP - FRANCK FIFE

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção francesa de futebol feminino apurou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. As francesas eliminaram as holandesas por 1-0 após prolongamento.