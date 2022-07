Futebol Feminino

Futebol Feminino: Suécia apurou-se para as meias no último minuto do tempo regulamentar

A Suécia venceu por 1-0 a Bélgica nos quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol feminino. O único tento da partida foi apontado aos 90+2 minutos pela defesa da Juventus, Linda Sembrant (centro). © AFP - FRANCK FIFE

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção sueca de futebol feminino apurou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. As suecas eliminaram as belgas por 1-0.