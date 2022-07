Estados Unidos: Incêndios florestais voltam a devastar a Califórnia

Estados Unidos

Uma onda de calor voltou a atingir os Estados Unidos. No estado da Califórnia, aquele que já é o maior incêndio florestal deste ano continua incontrolável e com uma velocidade de propagação muito elevada.

O incêndio “Oak fire” é descrito pelas autoridades locais como “explosivo”, e deflagrou na sexta-feira perto do Parque Nacional de Yosemite, no estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com os bombeiros locais, as chamas estão incontroláveis e a velocidade de propagação do incêndio é muito elevada. Esta situação se deve à combinação do calor intenso, à baixa humidade e à pior seca das últimas décadas.

O governador Gavin Newsom declarou "estado de emergência" no condado de Mariposa, citando "condições de extremo perigo".

Segundo o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia, o incêndio já consumiu cerca de 5.000 hectares e destruiu diversas casas, naquele que é um dos maiores incêndios deste ano, com um total de 6.000 pessoas a serem retiradas de suas casas.

Nos últimos anos, o estado da Califórnia tem sido palco de grandes incêndios.

Em Junho de 2021, uma onda de calor intensa espalhou o caos em toda a costa ocidental dos Estados Unidos e no Canadá, provocando incêndios de grandes proporções, com temperaturas próximas dos 50 graus.

